أوباميانج: أريد أن أعرف لماذا احتفظت جامبيا بجوازات سفرنا وأبقونا في المطار؟ هل نحن رهائن؟

ظلت بعثة منتخب الجابون عالقة في مطار بانجول بجامبيا منذ مساء يوم الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين قبل ساعات من مواجهة المنتخبين، ما تسبب بغضب كبير لدى البعثة.

وقامت سلطات المطار بالاحتفاظ بجوازات سفر اللاعبين وعدم تواجد مسؤولي الاتحاد الجامبي لإنهاء كافة الترتيبات.

وكتب بيير إيمريك أوباميانج قائد منتخب الجابون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي معلقا على الموقف: "أريد أن أعرف لماذا احتفظت جامبيا بجوازات سفرنا وأبقونا في المطار؟ هل نحن رهائن؟ هل ستغمض عينيك؟ أريد أن أرى الحلقة المقبلة من هذا الفيلم".

@CAF_Online just want to know why Gambia keep our passports for Hours and they keep us at the Airport are we hostage or what ?🤣 are you gonna close your eyes ? Want to see the Next Episode of this Film — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 16, 2020

وأضاف نجم أرسنال: "ما حدث لن يقلل من عزيمتنا، لكن لابد أن تعرف الناس ما حدث خاصة كاف، لأنه يتحمل مثل هذه المسؤوليات".

وتابع "نحن في 2020 ونريد أن تنمو إفريقيا، هذه ليست الطريقة التي سنصل بها".

Ça nous démotivera pas mais ils faut que les gens sachent et surtout que la @CAF_Online prennent ces responsabilité. 2020 et on veut que l’Afrique grandissent ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver!!! https://t.co/7qCeYNaBmJ — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 16, 2020

وغادرت بعثة المنتخب الجابوني المطار في جامبيا صباح اليوم الإثنين استعدادا للمواجهة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في السادسة مساء، والتي تستضيفها جامبيا.

الجابون فازت بنتيجة 2-1 ضد جامبيا في الجولة الثالثة يوم 12 من الشهر الجاري، وتتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تأتي جامبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.