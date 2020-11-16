أوباميانج: أريد أن أعرف لماذا احتفظت جامبيا بجوازات سفرنا وأبقونا في المطار؟ هل نحن رهائن؟

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 11:12

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب الجابون

ظلت بعثة منتخب الجابون عالقة في مطار بانجول بجامبيا منذ مساء يوم الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين قبل ساعات من مواجهة المنتخبين، ما تسبب بغضب كبير لدى البعثة.

وقامت سلطات المطار بالاحتفاظ بجوازات سفر اللاعبين وعدم تواجد مسؤولي الاتحاد الجامبي لإنهاء كافة الترتيبات.

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وكتب بيير إيمريك أوباميانج قائد منتخب الجابون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي معلقا على الموقف: "أريد أن أعرف لماذا احتفظت جامبيا بجوازات سفرنا وأبقونا في المطار؟ هل نحن رهائن؟ هل ستغمض عينيك؟ أريد أن أرى الحلقة المقبلة من هذا الفيلم".

وأضاف نجم أرسنال: "ما حدث لن يقلل من عزيمتنا، لكن لابد أن تعرف الناس ما حدث خاصة كاف، لأنه يتحمل مثل هذه المسؤوليات".

وتابع "نحن في 2020 ونريد أن تنمو إفريقيا، هذه ليست الطريقة التي سنصل بها".

وغادرت بعثة المنتخب الجابوني المطار في جامبيا صباح اليوم الإثنين استعدادا للمواجهة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في السادسة مساء، والتي تستضيفها جامبيا.

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الجابون فازت بنتيجة 2-1 ضد جامبيا في الجولة الثالثة يوم 12 من الشهر الجاري، وتتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تأتي جامبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية منتخب الجابون
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