في الجول يكشف موعد انضمام روقة لتدريبات الزمالك.. وبرنامج خاص

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 11:01

كتب : إبراهيم رمضان

روقة - الزمالك - الداخلية

سيعود محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الزمالك إلى الفريق مع انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com بأن روقة سيخضع لبرنامج خاص لتأهيله بدنيا بداية من غد الإثنين، وذلك قبل انضمامه لتدريبات الزمالك الجماعية.

وسيتواجد محمد أشرف "روقة" داخل نادي الزمالك بداية من غد الإثنين، لكنه لن يشارك في التدريبات الجماعية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

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روقة قضى الموسمين الماضيين معارا لفريقي إنبي وطلائع الجيش، قبل أن يقرر الزمالك عودته بداية من الموسم المقبل.

صاحب الـ25 عاما شارك في 17 مباراة رفقة طلائع الجيش ببطولة الدوري.

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