عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة محمد هاني خفيفة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 23:33

كتب : أحمد الخولي

محمد هاني - مصر - توجو

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بأن إصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق ليست قوية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "إصابة محمد هاني ليست قوية. بسيطة الحمد لله".

محمد هاني تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة أثناء مباراة مصر وتوجو مساء أمس السبت.

أخبار متعلقة
مصدر بـ الأهلي يكشف لـ في الجول المدة الزمنية الطبيعية لإصابة هاني.. وأمل في أمرين 3 حلول أمام موسيماني حال غياب هاني عن الأهلي ضد الزمالك فاروق: انتقالي لـ الأهلي متوقف على جلسة مع أمير توفيق.. وأنا من جمهور الأحمر الأهلي يعلن موعد انتظام طاهر وبانون وثلاثي المحترفين في التدريبات.. وموقف محمد هاني

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن أمرين يتأمل فيهما الأهلي للحاق هاني بالمباراة. (طالع التفاصيل)

محمد هاني سيغيب عن منتخب مصر أمام توجو في مباراة الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تصفيات إفريقيا منتخب مصر محمد هاني الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي بروين: سعيد مع سيتي وأريد الاستمرار.. نحن في محادثات لتجديد عقدي 19 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة يجيب.. هل طلب البدري زيادة راتبه 41 دقيقة | مصر
دوري الأمم الأوروبية - بلا هزيمة للمباراة الـ21.. إيطاليا تهزم بولندا وتقترب من نصف النهائي 46 دقيقة | أوروبا
الحضري: أدرس عرض نادي ZED للعودة من الاعتزال 53 دقيقة | الدوري المصري
بوجبا عن فترته مع يونايتد: لم أعرف قط أصعب من ذلك.. المنتخب نسمة هواء نقية 54 دقيقة | أوروبا
دوري الأمم الأوروبية – بلجيكا تهزم إنجلترا على بعد خطوة من نصف النهائي 58 دقيقة | أوروبا
بركات: صلاح شخص محترف ويحاول فعل كل شيء بشكل صحيح ساعة | منتخب مصر
عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة محمد هاني خفيفة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك