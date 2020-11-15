عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة محمد هاني خفيفة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بأن إصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق ليست قوية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "إصابة محمد هاني ليست قوية. بسيطة الحمد لله".

محمد هاني تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة أثناء مباراة مصر وتوجو مساء أمس السبت.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن أمرين يتأمل فيهما الأهلي للحاق هاني بالمباراة. (طالع التفاصيل)

محمد هاني سيغيب عن منتخب مصر أمام توجو في مباراة الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

video:1