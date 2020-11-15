تصفيات إفريقيا – بمشاركة طقطق.. ليبيا تخسر أمام غينيا وتؤزم موقفها

تأزم موقف المنتخب الليبي في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد خسارة جديدة أمام غينيا الإستوائية.

وخسرت ليبيا أمام غينيا الإستوائية بهدف مقابل لا شيء على ملعب "مالابو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

سجل إبان سالفادور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ27 من تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس الليبي.

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🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒:



🇬🇶 Equatorial Guinea 1-0 Libya 🇱🇾



Iban Salvador scored to snatch a narrow 1-0 victory for Equatorial Guinea.#EQGLBY | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/vYjdY28UeI — CAF (@CAF_Online) November 15, 2020

المباراة شهدت مشاركة مفتاح طقطق جناح النادي المصري، والذي شكل خطورة على مرمى الغينيين في أكثر من مناسبة، قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة الـ76.

فوز غينيا رفع رصيدها للنقطة السادسة في المركز الثاني للمجموعة العاشرة، وخلف المغرب صاحبة التسع نقاط من 3 مباريات.

من جهة أخرى، تجمد رصيد ليبيا عند ثلاق نقاط في المركز الرابع، وبنفس رصيد تنزانيا صاحبة المركز الثالث.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لكأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها عام 2022 في الكاميرون.