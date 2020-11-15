تصفيات إفريقيا – بمشاركة طقطق.. ليبيا تخسر أمام غينيا وتؤزم موقفها

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 23:07

كتب : FilGoal

غينيا الإستوائية قبل مواجهة ليبيا

تأزم موقف المنتخب الليبي في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد خسارة جديدة أمام غينيا الإستوائية.

وخسرت ليبيا أمام غينيا الإستوائية بهدف مقابل لا شيء على ملعب "مالابو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

سجل إبان سالفادور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ27 من تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس الليبي.

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المباراة شهدت مشاركة مفتاح طقطق جناح النادي المصري، والذي شكل خطورة على مرمى الغينيين في أكثر من مناسبة، قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة الـ76.

فوز غينيا رفع رصيدها للنقطة السادسة في المركز الثاني للمجموعة العاشرة، وخلف المغرب صاحبة التسع نقاط من 3 مباريات.

من جهة أخرى، تجمد رصيد ليبيا عند ثلاق نقاط في المركز الرابع، وبنفس رصيد تنزانيا صاحبة المركز الثالث.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لكأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها عام 2022 في الكاميرون.

تصفيات إفريقيا ليبيا غينيا الإستوائية
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