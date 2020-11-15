خبر في الجول – الزمالك يطلب عودة أحمد عيد من المنتخب تحسبا لملاقاة نادي مصر

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 22:46

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد - الزمالك - أسوان

طلب نادي الزمالك استعادة أحمد عيد ظهير أيمن الفريق من منتحب الشباب تحسبا لمواجهة نادي مصر في كأس مصر.

وتقدم الزمالك بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة يطلب فيه عودة اللاعب وانتظامه في تدريبات الفريق، ليكون جاهزا للمباراة.

تأتي الخطوة في ظل إخطار اتحاد الكرة للزمالك شفهيا بأنهم سيلاقون نادي مصر يوم 21 نوفمبر الجاري في ربع نهائي كأس مصر، وإن لم يتلق النادي خطابات رسمية حتى الآن بموعد وملعب المباراة.

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ولم يطلب الزمالك سوى عودة أحمد عيد، رغم امتلاك الفريق خمسة لاعبين في منتخب الشباب، أبرزهم حسام أشرف وأسامة فيصل، وياسين مرعي.

ويستعد منتخب الشباب للسفر إلى تونس لخوض تصفيات بطولة أمم إفريقيا للشباب عن منطقة شمال إفريقيا.

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