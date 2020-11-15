بقيادة الأسد ماني.. السنغال أول منتخب يضمن التأهل لأمم إفريقيا المقبلة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 21:00

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال - أوغندا - الصورة من كاف

ضمن منتخب السنغال تأهله لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقامة في الكاميرون، وذلك بعدما انتصر على منتخب غينيا بيساو.

منتخب السنغال فاز على غينيا بيساو بهدف مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف منتخب السنغال الوحيد جاء عن طريق المتألق ساديو ماني في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

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انتصار السنغال هو الفوز الرابع على التوالي للمنتخب في التصفيات، ليصل للنقطة 12 ويضمن الوصول لأمم إفريقيا كأول منتخب يفعل ذلك.

ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة بـ 12 نقطة، ويليه منتخب الكونغو بـ 6 نقاط، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويقبع منتخب إسواتيني في المركز الأخير بلا نقاط.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى أمم إفريقيا المقبلة، باستثناء مجموعة المستضيف الكاميرون.

في إفريقيا السنغال ماني
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