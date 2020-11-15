بقيادة الأسد ماني.. السنغال أول منتخب يضمن التأهل لأمم إفريقيا المقبلة

ضمن منتخب السنغال تأهله لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقامة في الكاميرون، وذلك بعدما انتصر على منتخب غينيا بيساو.

منتخب السنغال فاز على غينيا بيساو بهدف مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف منتخب السنغال الوحيد جاء عن طريق المتألق ساديو ماني في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇬🇼 Guinea-Bissau 0-1 Senegal 🇸🇳 Sadio Mane's late goal secures qualification to the #TotalAFCON2021 for the Lions of Teranga 🦁#GNBSEN | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/rpXw3lOhvw — CAF (@CAF_Online) November 15, 2020

انتصار السنغال هو الفوز الرابع على التوالي للمنتخب في التصفيات، ليصل للنقطة 12 ويضمن الوصول لأمم إفريقيا كأول منتخب يفعل ذلك.

ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة بـ 12 نقطة، ويليه منتخب الكونغو بـ 6 نقاط، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويقبع منتخب إسواتيني في المركز الأخير بلا نقاط.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى أمم إفريقيا المقبلة، باستثناء مجموعة المستضيف الكاميرون.