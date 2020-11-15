وكيله لـ في الجول: معروف يوسف سيجدد عقده مع الزمالك

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 19:34

كتب : إبراهيم رمضان

زمالك بتروجيت معروف يوسف

كشف أسامة فرحات وكيل معروف يوسف لاعب وسط الزمالك أن الأخير اتفق مع اللاعب على تجديد عقده.

وقال وكيل معروف: "تم الاتفاق بين كل الأطراف على تجديد معروف يوسف لعقده مع الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "التجديد سيكون لمدة موسمين ومعروف يوسف مستمر مع الزمالك".

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وتابع "اللاعب سيعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك يوم الإثنين لتحديد موعد انتظامه في التدريبات".

معروف يوسف صاحب الـ 28 عاما انضم لـ الزمالك في 2014 قادما من اتحاد الشرطة.

وقضى معروف يوسف آخر موسمين على سبيل الإعارة في الشرطة العراقي، والمقاولون العرب.

مع المقاولون الموسم الماضي، شارك معروف يوسف في 28 مباراة ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرتين.

وشارك معروف يوسف في 135 مباراة في كل البطولات منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

في الدوري الزمالك معروف يوسف في الانتقالات
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