انتهت مجموعة مصر - جُزر القُمر (2)-1) كينيا.. فوز تاريخي لأصحاب الأرض

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

مصر ضد جزر القمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جُزر القُمر وكينيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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نهاية المباراة بفوز تارخي لـ جُزر القُمر

ق. 49 جووول ثاني لجُزر القُمر.. تمريرة أرضية تسلمها فايز مطيور ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة في الزاوية الضيقة مسجلا الهدف الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 36 جووول التعادل لكينيا عن طريق شيف نياكيا.

ق. 21 جووول أول لجُزر القُمر.. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها الفردو بن نبوهان برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المبارا ة

مجموعة مصر تصفيات أمم إفريقيا جُزر القُمر كينيا
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