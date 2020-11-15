تصفيات إفريقيا – بوروندي تشعل المجموعة بفوز على موريتانيا وسط حضور الآلاف

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 17:20

كتب : محمد عبد العظيم

حضور جماهيري غفير في مباراة بوروندي وموريتانيا

وسط حضور آلاف المشجعين، تغلبت بوروندي على موريتانيا بثلاثية وأشعلت صراع التأهل عن المجموعة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

فازت بوروندي على موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برينس لويز رواجسوري بالعاصمة جيتيجا.

بوروندي تقدمت في الدقيقة السادسة عن طريق سعيدي نيتبازونكيزا.

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في المقابل تعادلت موريتانيا سريعا في الدقيقة الـ27 عن طريق أمادو.

بوروندي عادت في الشوط الثاني وتقدمت مجددا في الدقيقة الـ46 عن طريق يوسف نادايشيمي.

وأضاف سعيدي نيتبازونكيزا هدفا ثانيا له وثالثا لفريقه في الدقيقة الـ56، لينتهي اللقاء بفوز بوروندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المباراة أقيمت بحضور آلاف من الجماهير تطبيقا لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتوقف الحضور الجماهيري للمباريات على حصول حكومات الدول المستضيفة على موافقة مسبقة من الاتحاد، وهذا ما تم.

مباراة الذهاب في موريتانيا كانت قد شهدت حضورا جماهيريا أيضا، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

الفوز رفع رصيد بوروندي للنقطة الرابعة في المركز الثالث للمجموعة، وخلف موريتانيا صاحبة المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

المغرب تتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، وتنتظرها مباراة أمام إفريقيا الوسطى، ستكون أول المتأهلين لأمم إفريقيا حال الفوز بها.

صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة سيتأهلان إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي ستقام في الكاميرون صبف عام 2022.

تصفيات إفريقيا موريتانيا بوروندي
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