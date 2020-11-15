المصائب تتوالى على ليفربول.. إصابة روبرتسون

تتوالى المصائب على رأس يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.. فأحدث الأخبار التي وصلت إليه هي إصابة مدافعه الاسكتلندي أندي روبرتسون.

وقال ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا إن الشكوك تحوم حول مشاركة روبرتسون ضد سلوفاكيا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد بسبب الإصابة.

وتشير التقارير إلى أن ظهير ليفربول يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

روبرتسون هو أحدث الوجوه المنضمة لقائمة إصابات ليفربول، وخاصة خط الدفاع.

فالفريق فقد فيرجيل فان دايك وجو جوميز بسبب إصابات قوية في الركبة، كما أصيب ترينت ألكسندر أرنولد في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي ضد مانشستر سيتي.

فابينيو لاعب الوسط الذي عاد للعب كقلب دفاع أصيب أيضا، بالإضافة إلى إصابة الوافد الجديد تياجو ألكانتارا ولاعب الوسط أليكس أوكسلاد تشامبرلين.

فيما أصيب النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز بفيروس كورونا ويخضع لفترة الحجر الصحي في مصر.

ويستعد حامل لقب الدوري الإنجليزي لملاقاة ليستر سيتي الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.