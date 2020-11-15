بيان - اتحاد الكرة يشكر كاف ويطالب بالعدالة التحكيمية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 12:35

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - مصر - توجو

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانا، يطالب فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بـ"العدالة التحكيمية"، موجها شكره للاتحاد القاري على مجهوداته للارتقاء بالمسابقات الإفريقية.

وقال بيان اتحاد الكرة: "أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القاري من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية".

وأضاف "كما أشار الاتحاد المصري في خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبي في بعض المباريات على الجهد الذي يبذله كاف لصالح المنظومة ، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية في مباراة المنتخب الوطني أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة السابعة للأمم الإفريقية".

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وأكمل "وأشار الاتحاد المصري في خطابه إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR في هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التي تقام للمنتخب الوطني خارج أرضه، في ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمي في المباريات التي تقام على أرضه".

وأتم "وكان الاتحاد المصري قد استند إلى شريط المباراة الذي تؤكد لقطاته أحقية المنتخب في ضربتي جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو ضربتي جزاء في الدقيقتين 56 و90 من عمر المباراة".

وقاد مباراة مصر وتوجو تحكيميا الرواندي لويس هاكيزيمانا، أما مباراة لومي يوم الثلاثاء فيقودها السنغالي عيسى سي.

منتخب مصر انتصر على توجو بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف الونش كان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم الأحد.

مصر توجو في المنتخب كاف
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