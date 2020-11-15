3 حلول أمام موسيماني حال غياب هاني عن الأهلي ضد الزمالك

بعد أن تعرض محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لإصابة مع منتخب مصر بجزع في الرباط الخارجي للركبة، زادت الشكوك حول إمكانية لحاقه بنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

فماذا يفعل المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، خاصة مع عدم وجود بديل مباشر لهاني بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز؟

رامي ربيعة

المدافع العائد لتوه من الإصابة لعب كظهير أيمن من قبل، منهم مرة ضد الزمالك نفسه في دوري أبطال إفريقيا 2012 في المباراة التي انتهت 1-1.

صاحب الـ 27 عاما كقلب دفاع مميز في استرجاع الكرات بمعدل 13 مرة في المباراة الواحدة هذا الموسم في الدوري، كما يمتلك سرعات جيدة.

ولكن بالطبع هجوميا، لم يتم اختبار ربيعة في هذا الموقف، ولكن أغلب الظن أن موسيماني قد يعتمد عليه في المهام الدفاعية ضد نجم الزمالك المتألق أشرف بنشرقي.

حسين الشحات

بعكس ربيعة، لعب الشحات كظهير أيمن كثيرا من قبل.

يسجل موقع Transfermarkt 24 مباراة لعبها الشحات كظهير أيمن، أغلبها مع مصر للمقاصة.

هجوميا، في 23 مباراة بقميص مصر للمقاصة في هذا المركز سجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

ولكن، اختيار كذلك قد يفُقد موسيماني الإضافة التي يقدمها الشحات من مركز الجناح، كما أن قدراته الدفاعية قد لا تكفي للسيطرة على مفتاح لعب الزمالك، بنشرقي.

الشحات يسترجع الكرة 6 مرات فقط في كل مباراة.

ثلاثي دفاعي؟

تغيير طريقة اللعب من 4 مدافعين لـ 3 مدافعين في فترة قصيرة وقبل مباراة هامة يبدو أمرا صعبا، لكنه يظل حلا مطروحا أمام موسيماني.

الدفع بالثلاثي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، قد يمنح حرية أكبر للظهيرين آنذاك حسين الشحات وعلي معلول.

ولكن هذا أمر قد يسبب مشاكل دفاعية للأهلي بسبب عدم تعود الثلاثي على اللعب في هذا النظام، خاصة في ظل القوة الهجومية الكبيرة للأبيض.

الأرقام من كورة ستاتس