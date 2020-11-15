مصدر بـ المنتخب لـ في الجول: إصابة هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة.. لن يسافر إلى توجو

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

محمد هاني - مصر - توجو

تعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة أثناء مشاركته مع الفراعنة ضد توجو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقامة العام المقبل في الكاميرون.

وقال مصدر بمنتخب مصر لـ FilGoal.com إن هاني لن يسافر مع الفراعنة إلى توجو لخوض مواجهة الجولة الرابعة، وترك المعسكر بإذن من الجهاز الفني.

وتضع الإصابة الشكوك على إمكانية لحاق هاني بنهائي دوري أبطال إفريقيا، بين فريقه الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

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ولعب هاني 38 مباراة مع الأهلي هذا الموسم صنع فيهم 4 أهداف.

منتخب مصر انتصر على توجو بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف الونش كان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم غد الأحد.

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