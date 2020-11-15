سلبية مسحة المنتخب

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر - توجو

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفراعنة بعد مباراة توجو.

وبحسب اتحاد الكرة، خضع كل أفراد البعثة لمسحة جديدة داخل استاد القاهرة، بخلاف المسحات التي ينص عليها بروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وبالتالي، لا يوجد حالة إيجابية بين صفوف المنتخب سوى لنجم ليفربول محمد صلاح، المعزول حاليا في أحد فنادق القاهرة.

أخبار متعلقة
أشرف صبحي: كل المخالطين لـ صلاح سيخضعون لمسحة كورونا.. ونفذنا مطالب ليفربول اتحاد الكرة: مسحة كورونا الثانية لـ صلاح إيجابية.. والجنايني يكشف حالة اللاعب الصحية اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو

منتخب مصر انتصر على توجو بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف الونش كان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم الأحد.

مصر توجو في المنتخب
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب المنتخب: إصابة محمد هاني غير مقلقة.. فضلنا إراحة اللاعب وعدم المجازفة به 12 دقيقة | مصر
عيد مرازيق يتولى القيادة الفنية لـ تليفونات بني سويف 31 دقيقة | مصر
مصدر بـ المنتخب لـ في الجول: إصابة هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة.. لن يسافر إلى توجو 32 دقيقة | منتخب مصر
سلبية مسحة المنتخب 48 دقيقة | منتخب مصر
الرابع.. الإسماعيلي يضم فخر الدين بن يوسف 54 دقيقة | ميركاتو
استبعاد مدافع يونايتد من معسكر البرازيل بسبب فيروس كورونا 57 دقيقة | أمريكا
السولية يغادر معسكر المنتخب بسبب الإيقاف ساعة | مصر
مواعيد مباريات الأحد 15-11-2020.. بلجيكا تواجه إنجلترا وجزر القمر ضد كينيا ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 3 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك