سلبية مسحة المنتخب

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفراعنة بعد مباراة توجو.

وبحسب اتحاد الكرة، خضع كل أفراد البعثة لمسحة جديدة داخل استاد القاهرة، بخلاف المسحات التي ينص عليها بروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وبالتالي، لا يوجد حالة إيجابية بين صفوف المنتخب سوى لنجم ليفربول محمد صلاح، المعزول حاليا في أحد فنادق القاهرة.

منتخب مصر انتصر على توجو بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف الونش كان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم الأحد.