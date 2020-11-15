الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سر لقطة محمد الشناوي مع مدرب الفراعنة بين شوطي لقاء توجو.

الشناوي ظهر غاضبا أثناء خروج لاعبي المنتخب بين الشوطين، فما سبب ذلك؟

قال البدري: "الشناوي أخبرني أن صوت الجماهير الذي كان يصّدر من سماعات الملعب كان مرتفعا للغاية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الصوت كان يصّدر من سماعات الملعب وكان مرتفعا جدا وتسبب في عدم استماع اللاعبين لبعضهم البعض وعدم حديثهم سويا".

وتابع "الشناوي تحدث معي عن أن المنتخب لم يتجمع منذ فترة طويلة ولذلك من المهم الحديث بين اللاعبين في الملعب، ولكن ذلك لم يكن يحدث بسبب الصوت المرتفع".

وتطرق حسام البدري للكشف عن حالة محمد هاني ظهير أيمن المنتخب والأهلي، وذلك بعدما ظهر مصابا في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وأوضح البدري "محمد هاني تعرض لكدمة وسيخضع لأشعة رنين للاطمئنان عليه".

واستدرك "حالة محمد هاني جيدة جدا ولا يوجد أي مشكلة. الأشعة فقط للاطمئنان عليه".

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⚽️🥅 محمود حمدي "الونش" يفتتح التسجيل برأسية قوية يباغت فيها حارس مرمى منتخب توغو#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_توغو pic.twitter.com/O1jKwOqOK1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 14, 2020

منتخب مصر انتصر على توجو بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف الونش كان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم غد الأحد.