الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 01:09

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - حسام البدري - مصر - توجو

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سر لقطة محمد الشناوي مع مدرب الفراعنة بين شوطي لقاء توجو.

الشناوي ظهر غاضبا أثناء خروج لاعبي المنتخب بين الشوطين، فما سبب ذلك؟

قال البدري: "الشناوي أخبرني أن صوت الجماهير الذي كان يصّدر من سماعات الملعب كان مرتفعا للغاية".

أخبار متعلقة
طبيب المنتخب: أحضرنا الخبير الأول لمكافحة كورونا في مصر لمتابعة حالة محمد صلاح حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد" البدري: أهدي الفوز لـ صلاح بعد رسالته لنا.. وحققنا هدفنا المنتخب يفوز أخيرا.. الونش يلدغ توجو ويمنح البدري انتصاره الأول

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الصوت كان يصّدر من سماعات الملعب وكان مرتفعا جدا وتسبب في عدم استماع اللاعبين لبعضهم البعض وعدم حديثهم سويا".

وتابع "الشناوي تحدث معي عن أن المنتخب لم يتجمع منذ فترة طويلة ولذلك من المهم الحديث بين اللاعبين في الملعب، ولكن ذلك لم يكن يحدث بسبب الصوت المرتفع".

وتطرق حسام البدري للكشف عن حالة محمد هاني ظهير أيمن المنتخب والأهلي، وذلك بعدما ظهر مصابا في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وأوضح البدري "محمد هاني تعرض لكدمة وسيخضع لأشعة رنين للاطمئنان عليه".

واستدرك "حالة محمد هاني جيدة جدا ولا يوجد أي مشكلة. الأشعة فقط للاطمئنان عليه".

منتخب مصر انتصر على توجو بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف الونش كان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم غد الأحد.

في المنتخب حسام البدري مصر الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 24 دقيقة | مصر
فاروق: انتقالي لـ الأهلي متوقف على جلسة مع أمير توفيق.. وأنا من جمهور الأحمر 38 دقيقة | ميركاتو
فرنسا عقدة رونالدو.. الديوك تجرد البرتغال من لقبها وتطير إلى نصف نهائي دوري الأمم 41 دقيقة | أوروبا
طبيب المنتخب: أحضرنا الخبير الأول لمكافحة كورونا في مصر لمتابعة حالة محمد صلاح 47 دقيقة | منتخب مصر
حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد" 53 دقيقة | مصر
لويس إنريكي: لو تحصلنا على ركلتي جزاء ثالثة ورابعة لسددهما راموس أيضا 57 دقيقة | أوروبا
وصول باتشيكو 57 دقيقة | مصر
حجازي: هدفنا العودة من توجو بالفوز لحسم التأهل لأمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 3 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32
قد ينال إعجابك