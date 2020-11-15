حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 00:40

كتب : FilGoal

طارق حامد - مصر - توجو

رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على سؤال يخص حقيقة وجود أزمة مع طارق حامد عقب لقاء المنتخب أمام توجو.

وقال البدري: "أزمة مع طارق؟ لا لم يحدث".

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وأوضح في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "لم تحدث أي أزمة مع طارق حامد على الإطلاق. هو لاعب ممتاز مثله مثل كل اللاعبين".

وشدد "لم يحدث أي شيء مع طارق حامد".

وجلس طارق حامد على مقاعد الاحتياطي أمام توجو، قبل أن يشارك في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وتطرق البدري للإجابة على سؤال آخر وهو (هل شعر بالندم على عدم استدعاء كهربا، وذلك بعد إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا؟) قائلا بنبرة غاضبة: "على ماذا سأندم؟ على ماذا سأندم؟".

وتابع "كل مرحلة ولها الاختيارات الخاصة بها ولدينا وفرة من اللاعبين".

وأتم "باب المنتخب مفتوح أمام الجميع دائما".

منتخب مصر انتصر على توجو بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حمدي "الونش" في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف الونش كان كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، وكان كافيا لدفع منتخب مصر لصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا يوم غد الأحد.

في المنتخب طارق حامد البدري منتخب مصر
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