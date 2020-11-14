تشكيل توجو – حضور قائد خيتافي ولابا كودجو أمام مصر

أعلن كلود لوروا المدير الفني لمنتخب توجو، عن تشكيله لمواجهة مصر في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهد التشكيل حضور لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي في خط الهجوم إلى جوار بنيل ملابا.

فيما يبرز دجيني داكونام قائد خيتافي الإسباني في قلب الدفاع.

تشكيل توجو:

حراسة المرمى: باركولا مالكوم

الدفاع:

ستيف لاوسون - دجيني داكونام - كانجنيفي أما تشوتشوي - كلوزيه أجبوزو

الوسط:

فلويد أيتي – فرانكو أتشو

جيليس سونو – إيلاس بيبو

الهجوم:

لابا كودجو – بنيل ملابا

طالع تشكيل منتخب مصر من هــنــا