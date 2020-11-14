عبد الحفيظ يفسر سبب غياب صالح جمعة وكهربا عن مران الأهلي

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 16:37

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - 9 يوليو 2020

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سبب غياب صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" عن مران الفريق الجماعي، اليوم السبت.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لموقع الأهلي الرسمي "صالح وكهربا حصلا على إذن بشكل منفرد للغياب عن المران اليوم لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها".

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

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ويلتقي الأهلي والزمالك في 27 نوفمبر على ستاد القاهرة في النهائي الإفريقي.

وشهد اليوم ظهور طاهر محمد طاهر الأول في مقر النادي الأهلي واجتماع مع سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني المدير الفني. (طالع التفاصيل)

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