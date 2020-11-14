طاهر محمد طاهر في الأهلي لأول مرة.. ويرتدي القميص (27)

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 13:26

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر في مقر الأهلي

تواجد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد في مقر النادي لأول مرة صباح اليوم السبت.

والتقى طاهر محمد طاهر بـ بيتسو موسيماني المدرب الجنوب إفريقي للفريق.

لاعب المقاولون العرب السابق عقد جلسة مع موسيماني للترحيب باللاعب والاتفاق معه على خطة الفترة المقبلة.

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من جهة أخرى، قرر طاهر محمد طاهر ارتداء القميص رقم (27) في الأهلي.

ويعد طاهر واحدة من صفتين أعلنهما الأهلي للموسم المقبل بشكل رسمي حتى الآن، بجانب بدر بانون مدافع الرجاء.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة رفقة المقاولون العرب. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

في الدوري الأهلي طاهر محمد طاهر
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