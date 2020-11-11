خبر في الجول – ناد تركي وبيراميدز ضمن 4 عروض أمام أحمد الشيخ

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 19:28

كتب : أحمد الخولي

أحمد الشيخ - الأهلي - الإسماعيلي

أصبح أمام أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي أربعة عروض عليه اختيار أي منهم عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا لمعرفة أين ستكون وجهته خلال الموسم المقبل.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن العروض المتاحة أمام الشيخ هي ناد تركي ينوي التقدم بطلب لضمه خلال شهر يناير المقبل، وعرض من بيراميدز وكليهما للانتقال النهائي.

هذا بالإضافة لعرض من سموحة وآخر من الاتحاد السكندري وكليهما على سبيل الإعارة.

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وفيما يتعلق بعرض بيراميدز فإن الأهلي أبلغ اللاعب برغبة النادي في ضمه، وأكد له أنه سيناقش معه كافة التفاصيل عقب مواجهة الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن أكثر عرض يفضله لاعب مصر المقاصة الأسبق هو العرض التركي لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

لكن حتى الآن لم يقرر صاحب الـ28 عاما أي عرض هو الأفضل له بشكل نهائي لاختياره.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في استاد القاهرة في الـ28 من شهر نوفمبر الجاري في استاد القاهرة.

وانضم أحمد الشيخ للأهلي قادما من مصر المقاصة في عام 2015 وأعير للنادي الفيومي بعد ذلك بعام وانتقل للاتفاق السعودي كذلك.

وشارك الشيخ خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

أحمد الشيخ الأهلي بيراميدز في الدوري
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