مدربه السابق: رونالدو بإمكانه اللعب حتى الـ 41 والتفوق على بيكان

يعتقد ميك كليج مدرب اللياقة البدنية السابق في مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو بإمكانه اللعب حتى سن الـ 41.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وتدرب رونالدو تحت قيادة كليج في مانشستر يونايتد إبان تدرب السير أليكس فيرجسون للشياطين الحمر، قبل الرحيل صوب ريال مدريد في 2009.

وقال كليج لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "قبل رونالدو، كان جيجز أفضل رياضي عملته معاه على المستوى الجسدي".

وأضاف "كان الأقوى ويهتم بالتفاصيل، إذا لعب جيجز مع يونايتد حتى سن الأربعين فأن رونالدو بإمكانه اللعب حتى سن الـ 41".

وواصل "كريستيانو الوحيد القادر على تخطي معايير جيجز، وبإمكانه تسجيل أهدافا أكثر من جوزيف بيكان".

ويعد المجري جوزيف بيكان أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم برصيد 805 هدفا.

وتابع "رونالدو سيغير أسلوب لعبه، وكذلك أدواره أيضا، وهذا حدث مع جيجز، سيصبح قريبا من القمة لأنه شغوف بأن يصبح الأفضل".

وأردف "يتدرب كثيرا ويهتم بالاستشفاء والنوم ويعرف كيفية تفادي الضغوط".

وأتم "يهتم بالتفاصيل، هذا هو السر حتى إذا كانت الإصابة يمكن أن تحدث دائما، فهي ليست متوقعة بنسبة 100%".

وكان عدة تقارير قد ربطت البرتغالي بالرحيل عن يوفنتوس صوب مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مرة أخرى.