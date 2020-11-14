أيام عصيبة تمر بها عائلة مارادونا.. نجله في المستشفى بسبب كورونا

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 15:04

كتب : FilGoal

دييجو أرماندو مارادونا ونجله مارادونا جونيور

تمر عائلة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا بأيام عصيبة، فبعد العملية الجراحية التي أجراها نجم نابولي السابق، تعرض نجله لمضاعفات فيروس كورونا ودخل أحد المستشفيات في مدينة جنوب إيطاليا.

دييجو أرماندو جونيور أعلن منذ أيام وبالتحديد في الخامس من نوفمبر إصابته بفيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في اليوم التالي لدخول والده المستشفى في الأرجنتين.

نجل مارادونا البالغ 34 عاما والذي قضى وقتا قصيرا كلاعب كرة قدم، عانى من أعراض فيروس كورونا بارتفاع درجة الحرارة والسعال وساءت حالته لينتقل إلى المستشفى.

أخبار متعلقة
مارادونا سيخرج من المستشفى.. ومحاميه: تغلب على أصعب لحظة في حياته ديل بوسكي: سأختار ميسي وليس مارادونا.. ولن أقارن بين تشافي وإنييستا طبيب مارادونا: دييجو بخير.. حتى أنه رقص طبيب مارادونا بعد إجراء العملية: يمكنه المشي والتقدم كان ممتازا

ووفقا للتقارير الإيطالية فأنه موجود في غرفة الرعاية المركزة كإجراء احترازي لمساعدته في التغلب على الأعراض.

وكان مارادونا قد أحرى عملية جراحية في الأرجنتين منذ أيام عقب تعرضه لنزيف في المخ، وخرج بعد 8 أيام من المستشفى.

وكشف التصوير المقطعي عن وجود ورم دموي يعرف باسم نزيف في الدماغ.

وأشارت تقارير أرجنتينية في البداية استيقاظ مارادونا في مزاج نفسي سيئ، بجانب معاناته من مشاكل في المعدة، وعدم امتلاكه قابلية لتناول الطعام.

محاميه ماتياس مورلا حاول تحسين مزاجه لكنه لم ينجح، ولذا تواصل مع طبيبه ليوبولدو لوكي الذي رأى أنه من الأفضل بقاء مارادونا في المستشفى في الأيام المقبلة.

وكشفت كلارين إلى تأثُر مارادونا نفسيا لأنه لم يستطع الاحتفال رفقة أبنائه بعيد مولده الستين يوم 30 أكتوبر الماضي.

كما تأثر مارادونا بوفاة راؤول ماتشوكا زوج شقيقته بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الذي كان أحد المقربين إليه.

ويتصدر فريق خيميناسيا ترتيب المجموعة السادسة في كأس الدوري الأرجنتيني برصيد 4 نقاط.

وكان مارادونا قد حظى باستقبال واحتفال من الاتحاد الأرجنتيني احتفالا بعيد ميلاده الـ 60. (طالع التفاصيل)

دييجو أرماندو مارادونا مارادونا جونيور
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يشرح ما يدور في "كاف" قبل الانتخابات.. ولماذا كلف أحمد أحمد نائبه بمهامه 17 دقيقة | تقرير في الجول
مدربه السابق: رونالدو بإمكانه اللعب حتى الـ 41 والتفوق على بيكان 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أيام عصيبة تمر بها عائلة مارادونا.. نجله في المستشفى بسبب كورونا 54 دقيقة | أمريكا
ريكاردو: نستهدف المربع الذهبي في الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
ديشامب: بوجبا تأثر ذهنيا وليس في أفضل حالاته بالطبع ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد شرويدة إلى البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
بواتينج عن عروض أرسنال وتشيلسي وتوتنام: لا شيء 2 ساعة | ميركاتو
طاهر محمد طاهر في الأهلي لأول مرة.. ويرتدي القميص (27) 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 3 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32
قد ينال إعجابك