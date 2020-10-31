خيميناسيا يستهل عودة الكرة الأرجنتينية بثلاثية احتفالا بعيد ميلاد مارادونا

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

تكريم مارادونا قبل عودة النشاط الرياضي في الأرجنتين

عادت الكرة الأرجنتينية للحياة من جديد، ولا أفضل من أن يحتفل دييجو أرماندو مارادونا بعيد ميلاده الـ 60 في أرضية الملعب وفريقه يفوز بثلاثية دون مقابل.

الكرة في الأرجنتين عادت من جديد عبر بطولة كأس الدوري الأرجنتيني، إذ افتتحت المسابقة بمواجهة تجمع خيميناسيا لابلاتا بقيادة مارادونا وباتروناتو.

خيميناسيا تفوق بثلاثية دون مقابل وحصد الثلاث نقاط الأول في البطولة، في مباراة شهدت تكريما خاصا من الاتحاد الأرجنتيني لمارادونا قبل انطلاق المباراة.

أخبار متعلقة
مارادونا: برشلونة يعامل ميسي بشكل سيئ كما حدث معي أن تلعب مثل مارادونا.. "أسوأ أبولو وأفضل ديونيسوس" دييجو مارادونا.. رحلة العبقري إلى نفق مظلم لم يعد منه قبل أيام من عودة النشاط في الأرجنتين.. مارادونا في الحجر الصحي

كما شهدت المباراة أيضا تكريم الأطقم الطبية عرفانا لما قدموه في الفترة الماضية لمكافحة فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الرياضي في الأرجنتين في منتصف مارس الماضي، ثم ألغي الموسم في أبريل بسبب صعوبة استنئاف بطولة كأس الدوري الأرجنتيني التي توقفت قبل انتهاء مباريات الجولة الأولى بسبب فيروس كورونا.

الاتحاد الأرجنتيني أجرى نظاما جديدا للمسابقة بتقسيم الأندية الـ 24 التي شاركت في الدوري الموسم الماضي إلى 6 مجموعات، ومن ثم إلى أدوار إقصائية وسيتأهل بطل المسابقة إلى نسخة 2021 من كوبا ليبرتادوريس.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد ألغى الهبوط لمدة موسمين في الكرة المحلية وهو ما يعني عدم هبوط كتيبة مارادونا للدرجة الثانية.

مارادونا خيميناسيا لابلاتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة 3 لاعبين في ريال مدريد كاستيا بـ كورونا 33 ثاتيه | أوروبا
جيجز: لو استمر كلوب وجوارديولا ربما يفوز يونايتد بالدوري بعد 20 سنة 18 دقيقة | أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين القائد وسترلينج يقود الهجوم أمام شيفيلد يونايتد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الحضري لـ في الجول: أرحب بعرض تدريب حراس مرمى الوداد 39 دقيقة | مصر
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أري بابل لا يعاني من إصابة مزمنة ساعة | الدوري المصري
جوتي وطريقته الخاصة في عزف "الروك أند رول" ساعة | تقرير في الجول
الباليه والهروب من شبح كرويف أعادا اكتشاف فان باستن لذاته ساعة | تقرير في الجول
توتو سبورت: مانشستر يونايتد مهتم بـ تشالهان أوجلو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك