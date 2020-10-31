خيميناسيا يستهل عودة الكرة الأرجنتينية بثلاثية احتفالا بعيد ميلاد مارادونا

عادت الكرة الأرجنتينية للحياة من جديد، ولا أفضل من أن يحتفل دييجو أرماندو مارادونا بعيد ميلاده الـ 60 في أرضية الملعب وفريقه يفوز بثلاثية دون مقابل.

الكرة في الأرجنتين عادت من جديد عبر بطولة كأس الدوري الأرجنتيني، إذ افتتحت المسابقة بمواجهة تجمع خيميناسيا لابلاتا بقيادة مارادونا وباتروناتو.

خيميناسيا تفوق بثلاثية دون مقابل وحصد الثلاث نقاط الأول في البطولة، في مباراة شهدت تكريما خاصا من الاتحاد الأرجنتيني لمارادونا قبل انطلاق المباراة.

#LPFxTNTsports | ¡Tremendo recibimiento! Así saludaban a Diego Maradona por su cumpleaños 60 en la previa del encuentro entre Gimnasia y Patronato por la #CopaLigaProfesional. ¡Feliz cumple, D10S! 🙌🏽😍🥳 Gimnasia 🆚 Patronato pic.twitter.com/jW5afA4w1b — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) October 30, 2020

كما شهدت المباراة أيضا تكريم الأطقم الطبية عرفانا لما قدموه في الفترة الماضية لمكافحة فيروس كورونا.

Antes que ruede la ⚽ y se de inicio a la #CopaLigaProfesional, los capitanes de #Gimnasia y #Patronato hicieron un agradecimiento al personal de salud 👏👏 ¡Gracias y sigamos cuidándonos! 📸 Prensa de #Gimnasia pic.twitter.com/wTDv4hNnny — Liga Profesional de Fútbol | En casa 🏠 (@LigaAFA) October 30, 2020

وتوقف النشاط الرياضي في الأرجنتين في منتصف مارس الماضي، ثم ألغي الموسم في أبريل بسبب صعوبة استنئاف بطولة كأس الدوري الأرجنتيني التي توقفت قبل انتهاء مباريات الجولة الأولى بسبب فيروس كورونا.

الاتحاد الأرجنتيني أجرى نظاما جديدا للمسابقة بتقسيم الأندية الـ 24 التي شاركت في الدوري الموسم الماضي إلى 6 مجموعات، ومن ثم إلى أدوار إقصائية وسيتأهل بطل المسابقة إلى نسخة 2021 من كوبا ليبرتادوريس.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد ألغى الهبوط لمدة موسمين في الكرة المحلية وهو ما يعني عدم هبوط كتيبة مارادونا للدرجة الثانية.