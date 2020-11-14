ديشامب: بوجبا تأثر ذهنيا وليس في أفضل حالاته بالطبع

تحدث ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على تأثر بول بوجبا لاعب وسط الديوك ومانشستر يونايتد سلبيا على المستوى الذهني.

وظهر تأثر بوجبا بتراجع مستواه مع الشياطين الحمر رفقة فرنسا في مواجهة فنلندا الودية.

وقال المدير الفني الفرنسي لأبطال العالم: "بوجبا ليس في أفضل حالاته بالطبع كنت أعرف ذلك قبل بداية اللقاء".

وأضاف عبر المؤتمر الصحفي "شارك في المباراة من أجل الحصول الإيقاع، علم بإمكانية مشاركته لمدة ساعة"

وتابع "من الواضح أنه ليس في واحدة من أفضل فتراته".

وأردف "مثل كل اللاعبين الذين يمرون بوضع غير إيجابي في النادي، فإنهم يتأثرون أيضا ذهنيا. أنا أعرفه جيدا ويمكن أن يحدث ذلك في بعض النقاط".

وأتم "فترات مثل هذه يمكن أن تحدث، بوجبا لديه كبرياء وروح ليكون قادرا على الرد على منتقديه".

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة البرتغال في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة للتصنيف الأول برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن البرتغال صاحبة الصدارة.