بولت: كريستيانو رونالدو أسرع مني

يؤمن يوسين بولت العداء الجامايكي الأشهر في العالم، بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أسرع منه.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال بولت في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو أسرع مني بالتأكيد".

وأضاف "بالنسبة لي، هو رجل يتدرب يوميا ويحافظ على نفسه. هو رياضي رائع".

بولت واصل "دائما ما كان رونالدو على القمة في لعبته. يعمل بجد ويكون في قمة تركيزه".

وأتم "حتى تلك اللحظة، ما زلت أؤمن بأن رونالدو أسرع مني".

يوسين بولت معروف بتشجيعه لمانشستر يونايتد، وسبق له محاولة التحول للعب كرة القدم، فحضع لفترة معايشة مع بوروسيا دورتموند، ومع فريق سينترال كوست مارينرز الأمريكي.

صاحب الـ34 عاما حطم رقما عالميا عام 2009 بالفوز بسباق 100 متر في 9.58 ثانية، بجانب قطعه لمسافة 200 متر في 19.19 ثانية في نفس العام.