العلامة الكاملة لـ النسور.. معلول وساسي يشاركان في فوز تونس على تنزانيا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 23:06

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي - تونس

شارك الثنائي علي معلول وفرجاني ساسي في انتصار منتخب تونس على حساب منتخب تنزانيا.

منتخب تونس فاز بهدف مقابل لا شيء على حساب تنزانيا في الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا المقبلة.

هدف منتخب تونس الوحيد جاء في الدقيقة الـ 18 من علامة الجزاء عن طريق يوسف المساكني.

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وحصل المساكني على ركلة الجزاء بعدما سبق حارس تنزانيا ليحصل على تمريرة علي معلول، قبل أن يسقط أرضا والحكم لم يتردد في احتساب ركلة جزاء، حولها المساكني بقوة في الشباك.

معلول أكمل المباراة لنهايتها، بينما غادر ساسي أرضية الملعب في الدقيقة 92، في اللقاء الذي شهد فرص بالجملة للمنتخب التونسي.

وتألق أيشي مانولا حارس مرمى تنزانيا أمام أكثر من 4 فرص محققة لـ تونس، ليكتفي النسور بهدف واحد.

ووصل منتخب تونس للنقطة التاسعة من 3 مباريات، ليغرد في صدارة مجموعته ويقترب من التأهل لأمم إفريقيا المقبلة.

بينما تجمد رصيد تنزانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

تونس معلول ساسي
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