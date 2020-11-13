راؤول خيمينيز يعترف بمفاوضات مانشستر يونايتد ويوفنتوس

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 20:06

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز أثناء تسجيل هدفه ضد أولمبياكوس

كشف راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون بوجود مفاوضات من قبل مانشستر يونايتد ويوفنتوس لضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

راؤول خيمينيز

النادي : ولفرهامبتون

وقال المهاجم المكسيكي لموقع "تودن" اليوم الجمعة: "لقد استيقظت في أحد الأيام ووجدت أن يوفنتوس يريد ضمي وكذلك مانشستر يونايتد".

وأضاف "أعلم أن هناك محاولات لضمي بدأت بالفعل لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق ولم يكن هناك أي شيء قريب من الحدوث، أنا سعيد جدا مع ولفرهامبتون".

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وواصل "الحقيقة هي إنني سعيد مع فريقي، وليس من الخطأ أن أكون في مكان تكون فيه بخير، هم يعلمون إنني لست راضيا عن أدائي حاليا لأنني أبحث دائما عن المزيد".

وأتم اللاعب صاحب الـ29 عاما "الانتقال لم يحدث مؤخرا وإن حدث في المستقبل فسيكون علي الاختيار ما هو الأفضل لي ولولفرهامبتون وللفريق الذي سأنضم إليه، لكنني سعيد مع فريقي وأعد لاعبا هاما للفريق".

وسجل خيمينيز أربعة أهداف في ثماني مباريات خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

راؤول خيمينيز يوفنتوس مانشستر يونايتد
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