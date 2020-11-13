كاف في بيان رسمي: فترة راحة إجبارية لـ أحمد أحمد.. وأوماري كونستانت يتولى المسوؤلية مؤقتا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة في بيان رسمي عن حصول رئيسه أحمد أحمد على فترة راحة إجبارية تصل لـ20 يوما.

جاء ذلك عقب خروج أحمد أحمد من المستشفى من القاهرة قبل عدة أيام عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وذكر البيان أنه بناء على نصيحة الأطباء تم تحديد فترة نقاهة لأحمد أحمد تستمر 20 يوما يحد فيها من جهوده لاستعادة طاقته بالكامل ما يعني عدم قدرته على أداء مهام عمله.

لذا سيتولى النائب الأول لرئيس كاف أوماري كونستانت مهمة إدارة الاتحاد مؤقتا حتى الـ30 من شهر نوفمبر الجاري.

وكان الكونغولي أوماري كونستانت تولى منصب النائب الأول لأحمد أحمد منذ يوليو من عام 2019.