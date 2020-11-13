مصدر في المصري لـ في الجول: اقتربنا من ضم حارس بيراميدز

اقترب النادي المصري من الحصول على خدمات أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز خلال فترة القيد الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري. وذلك حسبما صرح مصدر في النادي البورسعيدي لـFilGoal.com.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "اقتربنا من ضم أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء".

وواصل "يتبقى فقط بعض التفاصيل مع إدارة بيراميدز لحسم الصفقة".

وأتم المصدر: "إدارة بيراميدز متعاونة معنا وهناك تفاهم بيننا في التفاوض".

دعدور صاحب الـ25 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من المقاصة في صيف 2017.

ولعب دعدور بقميص بيراميدز منذ انضمامه للفريق في 24 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 26 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 4 مواجهات.