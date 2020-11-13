سون هيونج مين ونونو سانتو الأفضل لشهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. وصاروخ لانزيني الأجمل

حقق سون هيونج مين جناح توتنام هوتسبير جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي 2019-2020.

فوز الكوري الجنوبي جاء بالتفوق على تشي أدامز (ساوثامبتون) وكونور كوادي (ولفرهامبتون) بابلو فورنالس (وست هام) جاك جريليش (أستون فيلا) تياجو سيلفا (تشيلسي) كايل ووكر (مانشستر سيتي) وزميله هاري كين.

وسجل سون 4 أهداف وصنع 2 في 3 مباريات لشهر أكتوبر إذ ساهم في فوز الديوك اللندنية بمباراتين وخسارة واحدة.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يحصد فيها سون الجائزة بعد موسم 2016-17 والتي حصدها خلالها مرتين.

بينما حصد البرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون الإنجليزي جائزة أفضل مدرب لشهر أكتوبر أيضا.

وتفوق مدرب الذئاب على جوزيه مورينيو (توتنام) وديفيد مويس (وست هام) ودين سميث (استون فيلا) ورالف هازنهوتل (ساوثامبتون)

ولم يخسر الذئاب الشهر الماضي بعدما فاز على فولام وليدز يونايتد وكريستال بالاس.

وحقق سانتو جائزة أفضل مدرب في الشهر للمرة الأولى هذا الموسم بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الشهر الماضي.

وسبق أن حقق البرتغالي الجائزة من قبل مرتين، موسم 2018-19 و2019-2020.

وحصد هدف الأرجنتيني مانويل لانزيني جناح وست هام جائزة أفضل هدف في الشهر والذي سجله بتسديدة صاروخية في شباك توتنام في الوقت بدلا من الضائع في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.

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