سون هيونج مين ونونو سانتو الأفضل لشهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. وصاروخ لانزيني الأجمل

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 14:18

كتب : FilGoal

توتنام - أرسنال - سون هيونج مين

حقق سون هيونج مين جناح توتنام هوتسبير جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي 2019-2020.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

فوز الكوري الجنوبي جاء بالتفوق على تشي أدامز (ساوثامبتون) وكونور كوادي (ولفرهامبتون) بابلو فورنالس (وست هام) جاك جريليش (أستون فيلا) تياجو سيلفا (تشيلسي) كايل ووكر (مانشستر سيتي) وزميله هاري كين.

وسجل سون 4 أهداف وصنع 2 في 3 مباريات لشهر أكتوبر إذ ساهم في فوز الديوك اللندنية بمباراتين وخسارة واحدة.

أخبار متعلقة
مورينيو: سون وكين يستمتعان بما يقومان به وصداقتهما تفيدنا.. سأتشارك الثناء مع بوكيتينو سون وكين بالتخصص يقودان توتنام للفوز على بيرنلي نونو سانتو مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.. وبرونو أفضل لاعب مرة أخرى ذئب لثلاث سنوات مقبلة.. نونو سانتو يجدد عقده مع ولفرهامبتون رسميا

وتعد تلك المرة الثالثة التي يحصد فيها سون الجائزة بعد موسم 2016-17 والتي حصدها خلالها مرتين.

بينما حصد البرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون الإنجليزي جائزة أفضل مدرب لشهر أكتوبر أيضا.

وتفوق مدرب الذئاب على جوزيه مورينيو (توتنام) وديفيد مويس (وست هام) ودين سميث (استون فيلا) ورالف هازنهوتل (ساوثامبتون)

ولم يخسر الذئاب الشهر الماضي بعدما فاز على فولام وليدز يونايتد وكريستال بالاس.

وحقق سانتو جائزة أفضل مدرب في الشهر للمرة الأولى هذا الموسم بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الشهر الماضي.

وسبق أن حقق البرتغالي الجائزة من قبل مرتين، موسم 2018-19 و2019-2020.

وحصد هدف الأرجنتيني مانويل لانزيني جناح وست هام جائزة أفضل هدف في الشهر والذي سجله بتسديدة صاروخية في شباك توتنام في الوقت بدلا من الضائع في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.

سون هيونج مين نونو سانتو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري يعلن إصابة حجاج عويس في التدريبات بجرح غائر أعلى العين وخضوعه لجراحة 9 دقيقة | الدوري المصري
دليلك الشامل للتعرف على بدر بانون 10 دقيقة | تقرير في الجول
مصدر في المصري لـ في الجول: اقتربنا من ضم حارس بيراميدز 26 دقيقة | الدوري المصري
ألبرتيني: ميلان الحالي يستطيع الفوز بلقب الدوري مثلما فعلنا في 1999 ساعة | الدوري الإيطالي
سون هيونج مين ونونو سانتو الأفضل لشهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. وصاروخ لانزيني الأجمل ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - إصابة محمود وحيد وكدمة لوليد سليمان.. وتدريبات خاصة للمدافعين ساعة | مصر
مران الزمالك - فقرة خاصة لشيكابالا وزيزو.. وعودة عواد للتدريبات الجماعية ساعة | مصر
أحمد عادل عبد المنعم: لن استمر مع المقاصة بنسبة 90%.. وأدرس 6 عروض للرحيل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم 4 حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو
قد ينال إعجابك