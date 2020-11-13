سون هيونج مين ونونو سانتو الأفضل لشهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. وصاروخ لانزيني الأجمل
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 14:18
كتب : FilGoal
حقق سون هيونج مين جناح توتنام هوتسبير جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي 2019-2020.
سون هيونج مين
النادي : توتنام هوتسبر
فوز الكوري الجنوبي جاء بالتفوق على تشي أدامز (ساوثامبتون) وكونور كوادي (ولفرهامبتون) بابلو فورنالس (وست هام) جاك جريليش (أستون فيلا) تياجو سيلفا (تشيلسي) كايل ووكر (مانشستر سيتي) وزميله هاري كين.
وسجل سون 4 أهداف وصنع 2 في 3 مباريات لشهر أكتوبر إذ ساهم في فوز الديوك اللندنية بمباراتين وخسارة واحدة.
وتعد تلك المرة الثالثة التي يحصد فيها سون الجائزة بعد موسم 2016-17 والتي حصدها خلالها مرتين.
Congratulations to @SpursOfficial's Heung-min Son! 🔥
October's @premierleague Player of the Month 🥇#FUT21 #PL #FIFA21 pic.twitter.com/VOU6OemGUT— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 13, 2020
بينما حصد البرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون الإنجليزي جائزة أفضل مدرب لشهر أكتوبر أيضا.
وتفوق مدرب الذئاب على جوزيه مورينيو (توتنام) وديفيد مويس (وست هام) ودين سميث (استون فيلا) ورالف هازنهوتل (ساوثامبتون)
ولم يخسر الذئاب الشهر الماضي بعدما فاز على فولام وليدز يونايتد وكريستال بالاس.
وحقق سانتو جائزة أفضل مدرب في الشهر للمرة الأولى هذا الموسم بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الشهر الماضي.
وسبق أن حقق البرتغالي الجائزة من قبل مرتين، موسم 2018-19 و2019-2020.
NUNO = MOTM
The @Wolves boss is the October @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/XE9nWxIEW4— Premier League (@premierleague) November 13, 2020
وحصد هدف الأرجنتيني مانويل لانزيني جناح وست هام جائزة أفضل هدف في الشهر والذي سجله بتسديدة صاروخية في شباك توتنام في الوقت بدلا من الضائع في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.
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A sensational finish that meant so much for @WestHam ⚒️— Premier League (@premierleague) November 13, 2020
The October @budfootball Goal of the Month goes to @manulanzini#PLAwards pic.twitter.com/NwwjN3pmup