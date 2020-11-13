منتخب الشباب: حفظ الله أراد الانضمام إلينا وليس العكس ما يعني تحمله للنفقات

قال عبد الستار صبري المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب إن رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي أراد الانضمام لمنتخب الشباب وبالتالي عليه أن يتحمل النفقات وليس العكس. وذلك في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر".

وصرح صبري قائلا: "حينما نضم لاعبا للمنتخب لابد أن ينضم على حسابه، لكن حينما تكون المباراة رسمية وهامة نرسل له لكي ينضم على حساب الاتحاد".

وتابع "أما اللاعب الذي يرغب أن نشاهده نرسل له أن ينضم على حسابه وبعد ذلك على حسب الموقف إن كان سيستمر سنرسل له التذاكر وكل شيء".

وأردف "اللاعب هو من أراد الانضمام إلى المنتخب وليس العكس وبالتالي يتحمل تكاليف الانضمام، نفتح الباب أمام الجميع، لم أشاهده لم يكن هناك مباريات أو دوري للناشئين هناك لكي أتابعه".

وواصل "أردت أن أتابعه لكي يشارك في مباريات ودية معي لكي أعرفه، لكن إن كنت سأعرفه ومعي سأرسل له التذاكر وكل شيء".

وأضاف "إن أراد الانضمام خلال الفترة المقبلة لا توجد مشكلة لدينا، لا نعرف أي شيء عنه، لم نشاهده قط".

وأتم "هؤلاء اللاعبين يلعبون في أكاديميات ودوري هواة، ليس لديهم عقود رسمية مع الأندية، لأنني لو تابعته بشكل رسمي ويلعب في دوري ممتاز بصفة أمامية لابد أن أرسل له لكي يتواجد معي وأتحمل النفقات".

الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانا يوم الخميس أعلن من خلاله أنه راسل نادي ميلوول في أكتوبر الماضي طلبا لضم رامز حفظ الله اللاعب المصري ذو الأصول المغربية يوم 4 أكتوبر الماضي إلا أنه لم يتلق ردا.

وكان خطاب الاتحاد المصري لنادي ميلوول نص على أن يتحمل اللاعب تكاليف السفر والإقامة وكافة الأمور أثناء خضوعه للاختبار من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب.

وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قال في وقت سابق إن اتحاد الكرة أرسل خطابا بالفعل لنادي ميلوول يطلب فيه استدعاء اللاعب لكنه لم يتلق أي إجابة قبل أن يتفاجأ بإعلان المغرب ضم اللاعب.

وأضاف ربيع ياسين " "مسؤولو اتحاد الكرة خاطبوا نادي ميلوول في 4 أكتوبر الماضي بطلب مني لضم اللاعب رامز حفظ الله لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل "طلبت خضوع رامز حفظ الله لاختبار فني في معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أي رد على الخطاب، سواء من النادي أو اللاعب".

واتجه FilGoal.com إلى نادي ميلوول الإنجليزي لمعرفة رده على الخطاب، ليقول النادي إن اللاعب اختار الانضمام إلى منتخب المغرب عوضا عن مصر، وأوضح مصدر في النادي الإنجليزي أنه تعجب من صيغة ولغة الخطاب. (طالع التفاصيل)

ويبلغ رامز حفظ الله من العمر 17 عاما وهو من أب مصري وأم مغربية.

ميلوول ينافس في التشامبيونشيب وهي بمثابة الدرجة الثانية في إنجلترا بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

نادي ميلوول للشباب يواجه خلال الفترة المقبلة أندية كارديف سيتي وكولشستر يونايتد يومي 21 و28 من الشهر الجاري كما يواجه كوينز بارك رينجرز يوم 12 من الشهر المقبل. ضمن منافسات دوري تطوير الشباب للمحترفين تحت 18 عاما.