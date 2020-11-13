الاتحاد الآسيوي يعلن انسحاب جوهور دار التعظيم الماليزي من دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انسحاب نادي جوهور دار التعظيم الماليزي من دوري أبطال آسيا 2020.

يأتي ذلك وفقا للبيان "بسبب عدم تمكنهم من السفر إلى قطر لاستكمال منافسات منطقة الشرق للمسابقة، والمقرر انطلاقها في 18 نوفمبر المقبل".

واعتبر الاتحاد الآسيوي أنه: "بحسب المادة 6.1 والمادة 6.2.1 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، فإن جميع مباريات نادي جوهور دار التعظيم تعتبر لاغية وغير محتسبة، وكذلك يتم استبعاد جميع نتائج المباريات التي خاضها الفريق لغاية الآن".

وأوضح "من أجل تفادي أي شكوك فإن كل النقاط والأهداف الناتجة عن هذه المباريات لا يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الترتيب النهائي في المجموعة".

🚨 بيان رسمي | تلقّى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الماليزي للعبة، يُعلن فيه أن نادي جوهور دار التعظيم قد انسحب من دوري أبطال آسيا 2020 تعرّف أكثر على تفاصيل البيان ⬇️https://t.co/L5IErLJ2hj — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 13, 2020

ويشارك الفريق الماليزي في المجموعة السابعة التي تضم أيضا، فيسيل كوبي الياباني وجوانزو إيفرجراند الصيني وسوون سامسونج بلوينجز الكوري الجنوبي.

وكان الفريق قد خاض مباراتي دور المجموعات وخسر من فيسيل 5-1 وفاز على بلوينجز 2-1.

وتستضيف قطر مباريات القسم الشرقي، مثلما استضافت من قبل مباريات القسم الغربي والتي انتهت بتأهل برسبولس الإيراني لنهائي المسابقة.

وسبق جوهور دار التعظيم، الوحدة الإماراتي بالانسحاب من المسابقة بسبب عدم قدرة الفريق على السفر لزيادة الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبيه. (طالع التفاصيل)

بينما اُعتبر الهلال السعودي بطل المسابقة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بسبب الإصابات بكورونا بين صفوفه وعدم قدرة الفريق على خوض المباريات بقائمة مكتملة حسبما تنص لوائح المسابقة. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من مباراة واحدة تحدد لها يوم 19 ديسمبر المقبل.