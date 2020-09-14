رسميا - الاتحاد الآسيوي يعلن انسحاب الوحدة الإماراتي من دوري أبطال آسيا

قررت اللجنة الفرعية لفيروس "كوفيد 19" في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، اعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحبا من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة الأولى. وذلك في بيان رسمي.

وقال البيان: "الظروف التي تحيط بإخفاق النادي في الوصول ينطبق عليها وصف، الظروف القهرية، والمباريات التي خاضها الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغية".

وواصل "وتقرر عدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة التي خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة".

بحسب البروتوكول الطبي لإقامة المباريات خلال فترة جائحة كوفيد 19، كان على نادي الوحدة الوصول إلى الدوحة قبل 4 أيام من خوض المباراة الأولى، لكن النادي أبلغ الاتحاد الأسيوي يوم 9 من الشهر الجاري عدم قدرته على السفر بعد اكتشاف حالات إيجابية بالفيروس.

ووضع نادي الوحدة تحت الحجر من قبل السلطات في الإمارات، وتقدم النادي والاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتأجيل المباريات، لكن نتيجة لاستكمال الاستعدادات ووصول بقية الفرق لم يكن من الممكن تحقيق ذلك.

وأشار بيان الاتحاد الآسيوي إلى "تنص المادة 4.1 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال فترة جائحة كوفيد-19 على أنه في حالة عدم تمكن الفريق أو النادي المشارك من السفر إلى الدولة المضيفة أو/و ملعب المباراة بسبب قيود السفر أو أي قيود أخرى متعلقة بفايروس كوفيد-19، فإن الفريق المشارك/النادي المشارك يعتبر منسحباً من البطولة".

وأضاف: "الفريق المشارك/النادي المشارك واتحاده الوطني يخضعان للأحكام الخاضعة في تعليمات البطولة، حسب ما هو منصوص عليها".

وأعربت اللجنة الفرعية عن تضامنها مع الوضع الراهن في نادي الوحدة، واتفاقها على اعتبار الحجر وما تعرض له النادي من ظروف سيوضع تحت بند "ظروف قهرية".

مجموعة الوحدة تضم الأهلي السعودي واستقلال طهران والشرطة العراقي، وكان الوحدة قد خاض مواجهتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى.