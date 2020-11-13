تقرير مغربي: جمال سلامي مستمر مع الرجاء ويختار مساعده الجديد

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 11:53

كتب : FilGoal

جمال سلامي - الرجاء

يواصل جمال سلامي مهمته التدريبية مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي وفقا لـ صحيفة "المنتخب" المغربية.

وكانت تقارير قد ربطت رحيل المدير الفني المغربي بعد توديع الفريق دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي بالخسارة 4-1 في مجموع المباراتين.

ووفقا للتقرير "جاءت نتيجة الاجتماع مع جواد الزيات رئيس الرجاء باستمرار سلامي والعمل على خطة جديدة في الموسم الجديد مع الأخذ في الاعتبار الشروط التي طالب بها المدير الفني".

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: إدارة الرجاء لم تتلق طلب استقالة سلامي.. واجتماع حاسم خلال الساعات المقبلة تقرير مغربي: سلامي يقترب من الرحيل "بعد انتكاسة الرجاء والخروج المذل" بدر بانون 88 - هل يجد الأهلي ضالته في قائد الرجاء الذي يجيد بخط الوسط؟ بانون باكيا في رسالة لـ الرجاء: تمنيت لحظة وداع مباشر مع الجمهور.. تمنوا لي التوفيق

وأضاف التقرير "اختار سلامي، هشام بوشروان ليكون مساعدا أولا له بعد استقالة يوسف سفري التي اعتبرها البعض مفاجئة لكنها كانت لها علاقات بخلافات داخل الطاقم التقني".

ووفقا لموقع "Le 360 Sport" المغربي في وقتٍ سابق فأن "إدارة النادي الأخضر تتجه إلى الانفصال عن جمال لسلامي، وذلك بعد نهاية الموسم الكروي الحالي".

وأضاف التقرير "وجهت الجماهير الرجاوية، أصابع الاتهام، في انتكاسة الرجاء وخروج فريقها المذل من نصف نهائي دوري الأبطال إلى جمال سلامي، وطالبت بإبعاده والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق الموسم المقبل".

وقاد سلامي الرجاء للفوز بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ 7 سنوات والثاني عشر في تاريخه.

إجمالا قاد المغربي الرجاء في 36 مباراة بجميع البطولات فاز في 19 وخسر 7 وتعادل في 10.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب.

جمال سلامي الرجاء المغربي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيلهما: رجب بكار إلى سيراميكا كليوباترا.. وموعد تفعيل تعاقد مروان محسن مع الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون يوضح نادي صلاح المفضل في مصر ويوضح: نسعى لتكريمه والنني بطريقة مناسبة 14 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد الآسيوي يعلن انسحاب جوهور دار التعظيم الماليزي من دوري الأبطال ساعة | آسيا
لا جازيتا: إنتر سيحاول عقد صفقة تبادلية مع سان جيرمان.. إريكسن مقابل باريديس ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير مغربي: جمال سلامي مستمر مع الرجاء ويختار مساعده الجديد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مانشستر يونايتد: ملتزمون تماما بالمسار الإيجابي مع سولشاير ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك لـ في الجول: قرار كاف بزيادة القوائم يمنحنا فرصة الاستعانة بالشباب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير تونسي: ماليك إيفونا إلى الصفاقسي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم 4 حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو
قد ينال إعجابك