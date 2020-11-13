تقرير مغربي: جمال سلامي مستمر مع الرجاء ويختار مساعده الجديد

يواصل جمال سلامي مهمته التدريبية مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي وفقا لـ صحيفة "المنتخب" المغربية.

وكانت تقارير قد ربطت رحيل المدير الفني المغربي بعد توديع الفريق دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي بالخسارة 4-1 في مجموع المباراتين.

ووفقا للتقرير "جاءت نتيجة الاجتماع مع جواد الزيات رئيس الرجاء باستمرار سلامي والعمل على خطة جديدة في الموسم الجديد مع الأخذ في الاعتبار الشروط التي طالب بها المدير الفني".

وأضاف التقرير "اختار سلامي، هشام بوشروان ليكون مساعدا أولا له بعد استقالة يوسف سفري التي اعتبرها البعض مفاجئة لكنها كانت لها علاقات بخلافات داخل الطاقم التقني".

ووفقا لموقع "Le 360 Sport" المغربي في وقتٍ سابق فأن "إدارة النادي الأخضر تتجه إلى الانفصال عن جمال لسلامي، وذلك بعد نهاية الموسم الكروي الحالي".

وأضاف التقرير "وجهت الجماهير الرجاوية، أصابع الاتهام، في انتكاسة الرجاء وخروج فريقها المذل من نصف نهائي دوري الأبطال إلى جمال سلامي، وطالبت بإبعاده والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق الموسم المقبل".

وقاد سلامي الرجاء للفوز بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ 7 سنوات والثاني عشر في تاريخه.

إجمالا قاد المغربي الرجاء في 36 مباراة بجميع البطولات فاز في 19 وخسر 7 وتعادل في 10.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب.