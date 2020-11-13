مانشستر يونايتد: ملتزمون تماما بالمسار الإيجابي مع سولشاير

قال إد وودوارد نائب المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إن فريقه ملتزم كليا بالمسار الإيجابي له مع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق، مشددا على أنه لابد من العمل الشاق لتحقيق الاستقرار داخل الملعب.

وصرح وودوارد عبر بيان رسمي أصدره مع إعلان النادي لميزانية الربع الأول من العام المالي 2020-2021: "لازال هناك العديد من العمل الشاق في الملعب لكي نحقق استقرارا أكبر".

وواصل "نحن ملتزمون بشكل تام بالمسار الإيجابي لنا مع أولي جونار سولشاير، مع استمرار الفريق في التطور".

وأعلن مانشستر يونايتد انخفاض الأرباح بقيمة 20% للأشهر الثلاثة بداية من 30 سبتمبر لتصبح 109 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ135.4 مليون منذ عام.

وأشارت تقارير إلى أن جزء كبير من تلك الخسائر يرجع إلى افتقار يونايتد للعوائد الكبيرة التي كان يجنيها من الجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم في الصيف.

وكان يونايتد قد حقق ربحا بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني في نفس الوقت من العام الماضي، إلا أن آخر 3 أشهر من العام المالي الجاري كلفت النادي خسارة 27 مليون جنيه إسترليني، وذلك بسبب العديد من المشاكل جراء تفشي وباء كوفيد 19.

سولشاير يتولى تدريب مانشستر يونايتد لمدة 23 شهرا حتى الآن، وقاد الفريق خلال تلك الفترة للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة موسم.

المدرب النرويجي تولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018 ليقود الفريق في 19 مواجهة فاز في 14 وتعادل مرتين وخسر 3.

وبعد تعيينه بشكل دائم في مارس 2019، قاد سولشاير الفريق في 83 مباراة فزا في 43 وتعادل 18 وخسر 22.