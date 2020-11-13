تقرير تونسي: ماليك إيفونا إلى الصفاقسي

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

الاهلى والمصرى إيفونا

ضم الصفاقسي التونسي المهاجم الجابوني ماليك إيفونا في صفقة انتقال حر، حسبما أعلن موقع "Foot 24" التونسي.

مهاجم الأهلي السابق انضم لصفوف الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع سانتا كلارا البرتغالي في وقت سابق.

وارتبط اسم المهاجم البالغ 27 عاما من قبل بالانتقال لصفوف الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

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ووفقا للتقرير فأن إيفونا رابع صفقات الصفاقسي الذي سيخوض غمار البطولة الكونفدرالية الموسم المقبل بعد كل من الليبي محمد صولة والجزائريين زكريا المنصوري وصبري شرايطية.

وانضم إيفونا لصفوف الأهلي قادما من الوداد المغربي في 2015 وسجل 13 هدفا خلال 31 مباراة وصنع 5 بجميع المسابقات.

ورحل صوب الدوري الصيني بعد عام لنادي تيانجيان تيدا إذ سجل 3 أهداف في 10 مباريات بعد انتقل تم مقابل 7.25 ملايين يورو.

ماليك إيفونا الأهلي الصفاقسي
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