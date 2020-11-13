إنجلترا تعلن غياب راشفورد وكوادي عن مواجهتي بلجيكا وإيسلندا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

دي ليخت - راشفورد - إنجلترا - هولندا

أعلن المنتخب الإنجليزي غياب ماركوس راشفورد وكونور كوادي عن مباراتي بلجيكا وإيسلندا في دوري الأمم الأوروبية.

ولم يصل راشفورد لمعسكر منتخب الأسود الثلاثة بعدما تأجل وصوله للسماح له بمزيد من التقييم للإصابة التي تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي مع مانشستر يونايتد.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أصدر بيانا منذ يومين جاء فيه: "ماركوس راشفورد من المقرر أن ينضم للمنتخب يوم الخميس للسماح بتقييم إصابته بشكل أفضل، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه مانشستر يونايتد يوم السبت".

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بينما سيغيب مدافع ولفرهامبتون بعدم خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا ورغم أن نتيجة مسحتيه جاءت سلبية، إلا أن البروتكول الطبي في بريطانيا يجبره على البقاء في الحجر الذاتي.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في المجموعة الثانية ضمن التصنيف الأول برصيد 7 نقاط.

بينما يتصدر منتخب بلجيكا الترتيب برصيد 9 نقاط وتتفوق الدنمارك بفارق الأهداف في المركز الثاني برصيد 7 نقاط عن إنجلترا.

وكانت إنجلترا قد تفوقت على جمهورية إيرلندا وديا بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)

ماركوس راشفورد إنجلترا دوري الأمم الأوروبية
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