إنجلترا تفوز على أيرلندا بثلاثية في لقاء تاريخي لـ جود بيلينجام

فاز منتخب إنجلترا وديا على منافسه أيرلندا بثلاثية دون رد اليوم الخميس في ملعب ويمبلي في إطار استعدادات كل منهما لخوض ما تبقى من مباريات دوري الأمم الأوروبية.

افتتح هاري ماجواير أهداف اللقاء في الدقيقة 18.

وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني للأسود الثلاثة في الدقيقة 31.

وأتم دومينيك كالفيرت ليفين ثلاثية المنتخب الإنجليزي من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة مشاركة تاريخية لجود بيلينجام لاعب بروسيا دورتموند الذي أصبح ثالث أصغر لاعب يمثل المنتخب الإنجليزي في تاريخه بعد ثيو والكوت وواين روني.

وشارك بيلينجام في المباراة هو بعمر الـ17 عاما و136 يوما.

ويستعد منتخب إنجلترا للقاء أيرلندا غدا الخميس وديا قبل ملاقاة بلجيكا وأيسلندا الأحد والأربعاء المقبلين في خامس وسادس جولات دوري الأمم الأوروبية.