سيناريوهات مجنونة مختلفة.. المجر وسلوفاكيا وأسكتلندا إلى نهائيات يورو 2020

تأهلت منتخبات سلوفاكيا وأسكتلندا والمجر بسيناريوهات جنونية إلى نهائيات يورو 2020 والتي تقام في صيف العام المقبل.

وسبق منتخب مقدونيا المنتخبات الثلاثة وتأهل لأول مرة في تاريخه على حساب جورجيا. (طالع التفاصيل)

المجر × إيسلندا

حجز المنتخب المجري تأهله الثاني على التوالي لنهائيات يورو 2020 بفوز دراماتيكي على إيسلندا بنتيجة 2-1.

المجر قلبت تأخرها في الوقت القاتل من الخسارة 1-0 إلى الفوز 2-1 وخطفت بطاقة التأهل للمجموعة الحديدية في يورو 2020 والتي تضم البرتغال وفرنسا وألمانيا.

المباراة التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، شهدت تقدم الضيوف عبر جيلفي سيجوردسون من ركلة ثابتة في الدقيقة 11 فشل الحارس في التعامل معها.

الدقيقة 88 شهدت هدف التعادل للمجر عن طريق البديل نيجو بعد 4 دقائق فقط من مشاركته كبديل بتسديدة مستفيدا من تخبط دفاع الضيوف.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل دومنيك سوزوبلاسي هدف الفوز القاتل للمجر، الهجمة بدأت بتشتيت مدافع المجر للكرة من داخل الست ياردات أمام مهاجم إيسلندا ليحصل بعدها صاحب القميص رقم 10 عن الكرة من منتصف الملعب ليشق طريقه وسط دفاعات الخصم ويسدد كرة أرضية على يسار الحارس معلنا الفوز القاتل للمجر.

فوز يساوي مشاركة المجر الأوروبية واستقبال البرتغال وفرنسا على الملعب ذاته ثم تحل ضيفا على ألمانيا في ملعب أليانز أرينا.

إيرلندا الشمالية × سلوفاكيا

في مباراة الأخطاء الدفاعية الفادحة خطفت سلوفاكيا بطاقة التأهل لليورو بعد الوصول لشوطين إضافيين بالفوز 2-1.

يوري كوتشكا استغل خطأ المدافع في التمرير لزميله وانفرد متفوقا على المدافع ومسجلا الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، سجل ميلان شكرينيار هدف التعادل بالخطأ في مرماه لصالح أصحاب الأرض بعد عرضية أرضية من بادي مانكير.

وعقب اللجوء للوقت الإضافي سجل البديل ميشال دوريس هدف الفوز للسلوفاك بعدما استغل خطأ دفاعي آخر من مدافع إيرلندا، بعدما اصطدمت الكرة بظهره لتصل لمهاجم السلوفاكي الذي سدد كرة أرضية في الدقيقة 110.

فوز قاد سلوفاكيا للمرة الثانية في تاريخها بعد البطولة الماضية للتأهل للمجموعة الخامسة رفقة إسبانيا والسويد وبولندا.

صربيا × أسكتلندا

وعادت أسكتلندا بتأهل غائب من 25 عاما منذ مشاركتها الأخيرة عام 1996 بفضل ركلات الترجيح التي تفوقت خلالها على صربيا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

أسكتلندا تقدمت أولا في الدقيقة 52 عن طريق ريان كريسيتي بتسديدة أرضية على يسار الحارس من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90 سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل القاتل لصالح الصرب برأسية قوية.

الوقت الإضافي انتهى دون تسجيل أهداف ليصل الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأسكتلندا.

ألكسندر ميتروفيتش أهدر ركلة الترجيح الخامسة والأخيرة لصربيا لتصل أسكتلندا بالتفوق بنتيجة 5-4.

وستحل أسكتلندا في المجموعة إنجلترا وكرواتيا والتشيك.