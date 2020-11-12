بأقدام العجوز بانديف.. مقدونيا الشمالية تحجز تأهلا تاريخيا لـ يورو 2020

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 21:09

كتب : FilGoal

بانديف - مقدونيا الشمالية

حسم منتخب مقدونيا الشمالية تأهله لأول مرة في تاريخه إلى بطولة كبرى وحجز مقعده في يورو 2020 بالفوز 1-0 في الملحق النهائي على حساب جورجيا.

مباراة طرفاها لم يتأهلا مسبقا لأي مسابقة كبرى، المنتخب الذي كان تابعا لـ يوغوسلافيا سابقا حتى 1992 لم يقترب من قبل من التأهل لكأس العالم أو يورو، نفس الحال لجورجيا التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي حتى 1990.

تأهل تاريخي جاء بأقدام القائد المخضرم جوران بانديف (37 عاما) –لاعب جنوى الحالي وإنتر ولاتسيو السابق- بعد تمريرة ثلاثية داخل منطقة جزاء الخصم إذ حصل على بينية من إيجور نستروفسكي أودعها في الشباك في الدقيقة 56.

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بانديف سبق له أن صرّح بنيته في الاعتزال بعد نهاية الموسم الجاري، والمشاركة في يورو 2020 ستكون خير ختام لمسيرته الطويلة.

مقدونيا تأهلت عن طريق ملحق دوري الأمم الأوروبية بعد المشاركة في التصنيف الرابع من نسخة 2018-19 واحتلال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

واستفادت مقدونيا من إقامة مباريات الملحق من مبارا ة واحدة فتفوقت 2-1 البوسنة والهرسك ثم جورجيا في المرحلة النهائية، بسبب تفشي فيروس كورونا بعدما كان مقررا لها إقامتها بنظام الذهاب والإياب.

وستحل مقدونيا في المجموعة الثالثة لنهائيات يورو 2020 رفقة هولندا وأوكرانيا والنمسا.

وبذلك ستضم يورو 2020 منتخبان لم يتأهلا مسبقا للمسابقة وهم مقدونيا الشمالية وفنلندا.

وتتنافس 6 منتخبات على المقاعد الثلاثة الأخيرة تُجرى اليوم، والمباريات كالآتي: المجر وإيسلندا، أيرلندا الشمالية وسلوفاكيا، صربيا وأسكتلندا.

مقدونيا الشمالية يورو 2020 جورجيا جوران بانديف
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