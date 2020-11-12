الجزائر تعزز سلسلة اللاهزيمة بالفوز على زيمبابوي.. ولقطة مثيرة بين الحكم ومدرب السودان

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

الجزائر - زيمابوي - تصفيات كأس الأمم الإفريقية

عزز المنتخب الجزائري سلسلة اللاهزيمة الخاصة لـ 21 مباراة على التوالي بالفوز على زيمبابوي 3-1 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون.

المنتخب الجزائري منذ الخسارة من بنين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الماضية في 2018 حقق الفوز في 15 وتعادل في 5.

تقدم أبطال إفريقيا أولا عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 31.

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وأضاف سفيان فيجولي الهدف الثاني من صناعة رياض محرز القائد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 67 سجل محرز الهدف الثالث.

وقبل 11 دقيقة على نهاية المباراة قلص تينو كاديوري –مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي- النتيجة لصالح الضيوف، وهو أول هدف يسكن شباك الجزائر في التصفيات الحالية.

فوز رفع رصيد محاربو الصحراء لـ 9 نقاط في الصدارة ويليه زيمبابوي برصيد 4 نقاط، ثم زامبيا التي فازت على بوتسوانا 2-1 صار رصيدها 3 نقاط وأخيرا بوتسوانا نقطة واحدة.

غانا × السودان

وفي مباراة ضمن المجموعة الثالثة تفوق المنتخب الغاني بفضل ثنائية أندريه أيو على نظيره السوداني بنتيجة 2-0.

فوز النجوم السوداء جاء عن طريق نجل أسطورة غانا عبيدي بيليه، الذي سجل في الدقيقتين 19 من ركلة حرة مباشرة و81 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل في الدقيقة 37، الفرنسي هيربرت فيلود مدرب السودان اعترض على الحكم بسبب عدم احتساب ركلة جزاء بعد سقوط لاعبه المنفرد داخل منطقة الجزاء.

الحكم ركض نحو مدرب السودان ثم دفعه مما أسقطه أرضا، وسط تدخل من مسؤولي الأمن لفض الاشتباك بينهما، في لقطة لم نعتد رؤيتها في الملاعب.

فوز غانا رفع رصيدها إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد السودان عند 3 نقاط في المركز الثالث.

الكاميرون × موزمبيق

واكتسح المنتخب الكاميروني نظيره الموزمبيقي بنتيجة 4-1 في المجموعة السادسة لينفرد بصدارة المجموعة.

الكاميرون أنهت الشوط الأول بالتفوق 1-0 بفضل هدف فينسينت أبو بكر في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وبعد 9 دقائق عزز أندريه فرانك زامبو تفوق الأسود بالهدف الثالث.

وقلص كامو كومبين النتيجة لموزمبيق في الدقيقة 74 بعد 7 دقائق من نزوله كبديل.

وأنهى كلينتون نجي المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 80 بعد 16 دقيقة من مشاركته بدلا من كريستيان باسجوج.

فوز ارتقى بالكاميرون في الصدارة برصيد 7 نقاط مقابل 4 لموزمبيق.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الكاميرون الجزائر غانا السودان
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