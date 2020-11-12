الزمالك: نثق في قدرة اللاعبين على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن الإدارة تثق في قدرة لاعبي الفريق على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

وصرح أنور: "إدارة النادي تثق تماما في لاعبي الفريق والجهاز الفني لتحقيق طموح الجمهور بحصد بطولة دوري الأبطال".

وأضاف "مجلس الإدارة يقدم كل الدعم للفريق من أجل توفير كل سبل الراحة للتفرغ لمهمة النهائي".

يقود جايمي باتشيكو تدريبات الزمالك من جديد يوم الأحد المقبل بعد سفره إلى بلاده للحصول على إجازة بسبب التوقف الدولي.

ويقود تدريبات الزمالك حاليا مدحت عبد الهادي المدرب العام لحين عودة باتشيكو.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء كأس مصر أو مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري.