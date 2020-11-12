أوباميانج يرد على انتقاد كروس: هل لديك أطفال؟ سأواصل الاحتفال بتلك الطريقة

رد بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال على هجوم توني كروس لاعب ريال مدريد بعدما وصف احتفالات المهاجم الجابوني بالأهداف بالسخيفة.

بيير إيميريك أوباميانج النادي : أرسنال

وقال أوباميانج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هل لديك أطفالا يا كروس؟".

وأكمل "فقط للتذكير، احتفالي بتلك الطريقة كان من أجل نجلي وسأكرره مجددا".

وأضاف "أتمنى أن يكون لديك أطفال يوما ما وتجعلهم سعداء مثل تلاميذ المدرسة".

وقام أوباميانج باقتباس تغريدة نُشر فيها صورة رسمها أحد التلاميذ ردا حول سؤال ما الذي يجعله سعيدا.

By the way Does this @ToniKroos have Kids? Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020

وكان كروس هاجم أوباميانج وأنطوان جريزمان وطريقة احتفالهما بالأهداف قائلا: "أجد الرقص احتفالا بالأهداف أمر سخيف بالنسبة لي، مثل احتفالات جريزمان".

وأكمل "أوباميانج قبل عدة أعوام ارتدى قناعا ليحتفل بأحد أهدافه والأمر كان سخيفا لي، هذا هراء ولا أعتبره نموذجا جيدا على الإطلاق".

وأتم "ليس لي طريقة معينة للاحتفال بالأهداف ولكنني أحب طريقة توماس مولر والذي يعبر عن الأمر بفرحة بسيطة فقط".