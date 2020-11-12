دي بيك: أرغب في المشاركة أكثر مع يونايتد.. وأنتظر فرصتي لاقتناصها

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 17:05

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - هولندا

قال دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد إنه يرغب في المشاركة لوقت أطول مع فريقه، مشيرا إلى أنه ينتظر الفرصة لاقتناصها. وذلك في تصريحاته لشبكة NOS الهولندية.

وصرح دي بيك قائلا: "لا أرغب في التفوه بكلمات مبتذلة لأنني بالطبع سأحب أن ألعب أكثر مع مانشستر يونايتد، لكنني أستمتع بوقتي مع هذا الفريق اللطيف، تم استقبالي بشكل رائع والجميع ساعدني".

وواصل "أنا شخص صبور، بالطبع أرغب في المشاركة أكثر، لكنني أفكر أيضا في الدقائق التي شاركت بها، في الأوقات التي لعبتها كبديل حتى وأظهرت أن بإمكاني فعل شيء ما للفريق".

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وأكمل "ما الذي يقوله سولشاير لي؟ أنني يجب أن أكون صبورا وأن استمر في فعل ما أفعله".

وتابع "وقال لي إنه شاهد أن لدي تأثير جيد كلما شاركت".

وأتم "وقتي سيأتي بكل تأكيد، وحينما تأتي الفرصة سأكون مستعدا لاقتناصها".

منتخب هولندا تعادل بنتيجة 1-1 مع إسبانيا وديا مساء الأربعاء بنتيجة 1-1، وسجل هدف الطواحين دوني فان دي بيك.

دي بيك شارك مع يونايتد خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفا.

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