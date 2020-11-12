ليفربول يعلن نجاح جراحة جوميز ويوضح تصوره للفترة التي سيغيبها

أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي نجاح الجراحة التي خضع لها لاعبه جو جوميز في ركبته اليسرى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات منتخب إنجلترا يوم الأربعاء.

وقال نص البيان: "اللاعب خضع لجراحة ناجحة في ركبته اليسرى، بعد إصابة لحقت به في تدريبات منتخب إنجلترا".

وواصل "المشكلة كانت قطع وتر في ركبته اليسرى، ولم تتضرر أي أربطة أخرى في ركبته".

وتابع "اللاعب سيبدأ برنامجه التأهيلي مع الفريق الطبي سريعا، والنادي يتابع الموقف بحرص شديد".

وأتم "لا يوجد إطار زمني لعودة اللاعب، لكن المشكلة ستبعده لفترة كبيرة من الموسم الجاري".

وأعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا في وقت سابق يوم الأربعاء تعرض جوميز للإصابة في ركبته دون تدخل من أي لاعب خلال تدريبات منتخب إنجلترا.

ويغيب عن ليفربول في خط الدفاع حاليا كل من فيرجيل فان دايك وجوميز وفابينيو بسبب الإصابة.