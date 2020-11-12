مصدر من شباب المحمدية لـ في الجول: المفاوضات مع الزمالك بشأن أحداد لم تفشل

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 14:42

كتب : محمد عبد العظيم

حميد أحداد - الرجاء

كشف نادي شباب المٌحمدية الجزائري عن وضع مفاوضات الفريق مع الزمالك بخصوص الحصول على خدمات حميد أحداد اللاعب المغربي في صفوف الزمالك.

وقال مصدر من نادي شباب المٌحمدية في تصريحات لـFilGoal.com: "المفاوضات مع الزمالك بشأن حميد أحداد لم تنته بعد".

وأوضح "تقدمنا بعرض لشراء اللاعب بشكل نهائي لكن الزمالك لم يعجبه المقابل المادي لذلك قدمنا عرض آخر بالحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة".

أخبار متعلقة
عبد الحميد بسيوني: الزمالك الأقرب للفوز بدوري الأبطال لذلك السبب تقرير مغربي: شباب المحمدية يتفق مع الزمالك على ضم أحداد صلاح: هذه نصيحتي للأباء من أجل مستقبل أبنائهم.. ورسالة لجماهير الأهلي والزمالك مران الزمالك - مسحة طبية جديدة وتصعيد ثنائي حراس الناشئين

المصدر أتبع "ننتظر رد الزمالك. لدينا تفائل كبير حول حسم الصفقة، خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنا وأن الزمالك منفتح لفكرة رحيله".

وصعد فريق شباب المُحمدية للدوري المغربي الممتاز تمهيدا للمشاركة في الموسم المقبل.

حميد أحداد قضى الموسم المنقضي معارا لفريق الرجاء البيضاوي المغربي.

صاحب الـ25 عاما شارك في 29 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم 9 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

حميد أحداد شباب المحمدية الرجاء الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفربول يعلن نجاح جراحة جوميز ويوضح تصوره للفترة التي سيغيبها 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من شباب المحمدية لـ في الجول: المفاوضات مع الزمالك بشأن أحداد لم تفشل 13 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: مسحة لحسم ضم إيموبيلي إلى منتخب إيطاليا.. ومغادرة زاكاني وجريفو 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
حوار - ميهايلوفيتش يتحدث عن حربه ضد السرطان والهوية المزيفة.. وصراع "العنصرية" مع فييرا 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
حوار – بدر بانون: اللعب لنادي القرن شرف.. وحسمت مفاوضاتي في 72 ساعة 48 دقيقة | الدوري المصري
فيديو في الجول - Brazil “R” Magic ساعة | تقرير في الجول
وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا: قلق حول عدم لحاق روبيرتو مانشيني بمباراة بولندا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 2 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم
قد ينال إعجابك