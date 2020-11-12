تقرير: يونايتد سيحاول ضم جريليش في الصيف في حالة واحدة

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

جاك جريليش يحتفل بهدف أستون فيلا في مرمى ليفربول

يبدو أن مانشستر يونايتد سيحاول ضم جاك جريليش قائد أستون فيلا على الرغم من أنه ضم دوني فان دي بيك من أياكس خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز.

وقال التقرير إن فان دي بيك لم يعتبر بديلا لجريليش بشكل مباشر، إذ أن يونايتد معجب بخدمات الثنائي ويرغب في إضافة خيارات هجومية للخط الأمامي.

وأوضح التقرير أنه لا توجد حاجة ماسة لدى يونايتد لضم خيار هجومي جديد في الصيف المقبل، لكن تلك الأولوية قد تتغير إن باع النادي بول بوجبا أو رحل خوان ماتا عن الفريق بنهاية عقده في الصيف المقبل، وإن حدث أي من هذين الأمرين فسيجد جريليش نفسه لاعبا لمانشستر يونايتد.

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صاحب الـ25 عاما كان هدفا لمانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وكان النادي معجبا بخدمات للغاية، لكن لم يتم التفاوض مع ناديه خلال السوق الصيفية الماضية.

إذ أنه لم يكن هناك تأكد من النادي الإنجليزي حول ما إذا كان جريليش يلائم الفريق الذي يكونه سولشاير أم لا، خاصة بعد تغير مركزه إلى الجناح الأيسر في فيلا.

وتوجد مشكلة وحيدة قد تواجه الصفقة حسب التقرير، وهي أن قائد فيلا قد يكلف الشياطين الحمر مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، مبلغ لا ينوي مانشستر يونايتد دفعه لضم لاعب قد لا يضمن تواجده في الفريق الأول مباشرة.

جريليش انضم إلى الفريق الأول في فيلا في صيف 2013 ورحل معارا إلى نوتس كاونتي قبل أن يظل مع الفريق الأول منذ مايو 2014 وحتى الآن.

صاحب الـ25 عاما يمتلك عقدا يمتد حتى صيف 2025، بعدما كان قد جدد تعاقده خلال الصيف الماضي.

وشارك جريليش خلال الموسم الجاري في 8 مباريات مع فيلا سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

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