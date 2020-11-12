عبد الحميد بسيوني: الزمالك الأقرب للفوز بدوري الأبطال لذلك السبب

يؤمن عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش أن الزمالك الأقرب للفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي في استاد القاهرة في نهائي دوري الأبطال يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وتحدث بسيوني لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "نهائي إفريقيا أراه يتجه للزمالك لأن الفريق لديه خط وسط وهجومي قوي جدا، دفاع الزمالك جيد لكن يعيبه أحيانا بعض الأخطاء".

وواصل "الأهلي يملك العديد من اللاعبين المميزين، لكنني أشعر أن الجزء الهجومي للزمالك أفضل من الأهلي، نسبة فوز الزمالك 60% مقابل 40% للأهلي".

وعن اللاعبين الذين قد يساهمون في ترجيح كفة أي فريق خلال المباراة قال: "أشرف بنشرقي هو من سيرجح كفة الزمالك، الأهلي أكثر لاعب مميز فيه هو أليو ديانج واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في إفريقيا".

أما عن مدربي الفريقين بيتسو موسيماني وجايمي باتشيكو قال: "الأهلي يلعب بسلاسة مع موسيماني وحقق نتائج رائعة".

وأضاف بسيوني "أما باتشيكو فهو يلعب كرة واقعية وحقق نتائج أراها ممتازة مع الزمالك، وأرى أن الفريقين وفقا في اختيارات كلا المدربين بعد التغيير الذي حدث منتصف الموسم".

وبسؤاله عن رحيله من طلائع الجيش قال: "أنا متقبل لكل القرارات ولكنني كنت أتمنى أن أكمل مشواري مع الفريق والتتويج بكأس مصر".

وتأهل طلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر وينتظر ملاقاة الفائز من الزمالك أو نادي مصر.