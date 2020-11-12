انتهاء أزمة انضمام نجم توجو قبل مباراتي مصر

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

مصر - توجو

أعلن الاتحاد التوجولي انتهاء أزمة انضمام لابا كودجو لمنتخب توجو بعدما سمح له ناديه العين الإماراتي بالانضمام لبعثة الفريق الذي يواجه نظيره المصري مرتين الأسبوع المقبل في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وأفاد الاتحاد التوجولي عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء الأربعاء: "سينضم لابا كودجو إلى بعثة الفريق في مصر بعدما سمح له ناديه العين الإماراتي بذلك".

ويستعد منتخب توجو لمواجهة مصر باستاد القاهرة يوم السبت ثم في لومي يوم الثلاثاء ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

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وكان ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين الإماراتي قد أوضح يوم الثلاثاء سبب منعهم انضمام لابا كودجو لمنتخب توجو لملاقاة مصر.

وقال عضو شركة الكرة بنادي العين عبر قناة "أون تايم سبورتس" تعليقا على القرار: "لابا لم يلعب معنا منذ فترة لإصابته في العضلة الخلفية في مواجهة النصر السعودي، لابا لاعب هام لنا وأغلى لاعب في الدوري الإماراتي".

وأكمل "الاتحاد الدولي أعطانا الحق في اللوائح أن تمنع الأندية لاعبيها من السفر خاصة إن كانت قواعد الحجر الصحي تلزم المسافر للمكوث 14 يوما في العزل مثلما يحدث لدينا".

وتابع "من حق اللاعب يمثل وطنه وهذا أمر نفتخر به لكن الظروف حاليا مختلفة في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "من حق منتخب توجو أن يقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن اللوائح تقول إنه حال سفره فسوف يغيب لفترة طويلة بعد عودته فمن حق النادي رفض سفره".

مصر توجو لابا كودجو العين
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