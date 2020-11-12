مدافع إنجلترا: قيادة شخص أسمر للاتحاد الإنجليزي ستكون خطوة كبيرة للأمام

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

إنجلترا

يرى تايرون مينجز مدافع منتخب إنجلترا أن إمكانية تولي شخص أسمر البشرة لرئاسة الاتحاد الإنجليزي ستكون خطوة كبيرة من أجل المساواة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء الثلاثاء استقالة رئيسه كريج كلارك بسبب تصريحات وصفت بالعنصرية خلال إحدى جلسات البرلمان.

وردا على سؤال عما يعنيه وجود رجل أسمر أو امرأة سمراء في منصب رئيس الاتحاد الإنجليزي، قال مينجز: "بالطبع ستكون خطوة كبيرة للأمام، سيكون تتويجا لجهود الكثير من أجل المساواة".

أخبار متعلقة
سقوط مفاجئ لـ فرنسا ومواجهة سلبية بين إسبانيا وهولندا.. وراموس يقترب خطوة من رقم الصقر هجوم عنيف من توني كروس على فيفا ويويفا ساوثجيت يلمح لغياب مدافع ليفربول لفترة طويلة ريال مدريد زيدان.. بين مجاملة اللاعبين و"قلة الخيارات"

وأضاف مدافع أستون فيلا "لا نطلب أن يكون الرئيس القادم أسمر البشرة، كل ما نطلبه هو تكافؤ الفرص لكل من أصحاب البشرة السمراء وأصحاب البشرة البيضاء و الأقليات العرقية".

في البداية، وصف كلارك اللاعبين غير البيض بـ "الملونين"، خلال رده على استجواب برلماني صباح الثلاثاء.

وما هي إلا ساعات، حتى أصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا ذكر فيه: "نستطيع أن نؤكد استقالة كريج كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد"

وأضاف البيان "سيتولى بيتر ماكورميك المنصب مؤقتا، على أن يبدأ مجلس إدارة الاتحاد في تحديد كيفية تعيين رئيس جديد في الوقت المناسب".

وكان كلارك في اجتماع بالفيديو مع بعض أعضاء لجنة الثقافة والرياضة والإعلام بالبرلمان حين قال: "وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع، فلتنظروا إلى كم الإهانات التي توجه للاعبات كرة القدم، واللاعبين الملونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

على الفور أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا أفاد فيه بأن "كلارك يعتذر بشدة عن العبارات التي استخدمها في الإشارة لبعض الأقليات العرقية خلال الاجتماع مع اللجنة".

وأضاف البيان "رئيس الاتحاد الإنجليزي أقر بأن استخدام لفظ "مليونين" غير مناسب واعتذر من قلبه خلال الجلسة".

إنجلترا الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحميد بسيوني: الزمالك الأقرب للفوز بدوري الأبطال لذلك السبب 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
انتهاء أزمة انضمام نجم توجو قبل مباراتي مصر 58 دقيقة | إفريقيا
بانون باكيا في رسالة لـ الرجاء: تمنيت لحظة وداع مباشر مع الجمهور.. تمنوا لي التوفيق ساعة | إفريقيا
مدافع إنجلترا: قيادة شخص أسمر للاتحاد الإنجليزي ستكون خطوة كبيرة للأمام ساعة | الدوري الإنجليزي
سقوط مفاجئ لـ فرنسا ومواجهة سلبية بين إسبانيا وهولندا.. وراموس يقترب خطوة من رقم الصقر ساعة | أوروبا
تقرير مغربي: شباب المحمدية يتفق مع الزمالك على ضم أحداد 2 ساعة | مصر
تصفيات إفريقيا - سقوط درامي لـ ليبيا بهدفين +90 أمام غينيا الاستوائية 2 ساعة | إفريقيا
"الالتزام والنظام ومختار مختار سبب انضمامي".. أحمد حسن مكي إلى الإنتاج الحربي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 2 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم
قد ينال إعجابك