مدافع إنجلترا: قيادة شخص أسمر للاتحاد الإنجليزي ستكون خطوة كبيرة للأمام

يرى تايرون مينجز مدافع منتخب إنجلترا أن إمكانية تولي شخص أسمر البشرة لرئاسة الاتحاد الإنجليزي ستكون خطوة كبيرة من أجل المساواة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء الثلاثاء استقالة رئيسه كريج كلارك بسبب تصريحات وصفت بالعنصرية خلال إحدى جلسات البرلمان.

وردا على سؤال عما يعنيه وجود رجل أسمر أو امرأة سمراء في منصب رئيس الاتحاد الإنجليزي، قال مينجز: "بالطبع ستكون خطوة كبيرة للأمام، سيكون تتويجا لجهود الكثير من أجل المساواة".

وأضاف مدافع أستون فيلا "لا نطلب أن يكون الرئيس القادم أسمر البشرة، كل ما نطلبه هو تكافؤ الفرص لكل من أصحاب البشرة السمراء وأصحاب البشرة البيضاء و الأقليات العرقية".

في البداية، وصف كلارك اللاعبين غير البيض بـ "الملونين"، خلال رده على استجواب برلماني صباح الثلاثاء.

وما هي إلا ساعات، حتى أصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا ذكر فيه: "نستطيع أن نؤكد استقالة كريج كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد"

وأضاف البيان "سيتولى بيتر ماكورميك المنصب مؤقتا، على أن يبدأ مجلس إدارة الاتحاد في تحديد كيفية تعيين رئيس جديد في الوقت المناسب".

وكان كلارك في اجتماع بالفيديو مع بعض أعضاء لجنة الثقافة والرياضة والإعلام بالبرلمان حين قال: "وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع، فلتنظروا إلى كم الإهانات التي توجه للاعبات كرة القدم، واللاعبين الملونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

على الفور أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا أفاد فيه بأن "كلارك يعتذر بشدة عن العبارات التي استخدمها في الإشارة لبعض الأقليات العرقية خلال الاجتماع مع اللجنة".

وأضاف البيان "رئيس الاتحاد الإنجليزي أقر بأن استخدام لفظ "مليونين" غير مناسب واعتذر من قلبه خلال الجلسة".